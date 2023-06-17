Российский «Газпром» в четвёртом квартале 2023 года начнёт поставки трубопроводного газа в Узбекистан транзитом через Казахстан по трубопроводу «Средняя Азия — Центр» (САЦ).

По данным «Коммерсанта», речь идёт о поставке около 6 млрд кубометров газа в год, или около 18 млн кубометров в сутки. Объёмы поставок будут уточняться каждый год.

Узбекистану не хватает собственной добычи газа для покрытия пикового потребления зимой, пишет издание. По оценкам аналитиков, закупка 6 млрд кубометров у «Газпрома» позволит Узбекистану обеспечить собственные нужды, но её не хватит для полного выполнения контракта по экспорту газа в Китай. «Газета.uz» направила запрос в пресс-службу Министерства энергетики.

Зимой Узбекистан столкнулся с энергокризисом, вызванным аномальными морозами и дефицитом газа, а также приостановкой поставок газа из Туркменистана. В стране происходили массовые отключения электроэнергии из-за нехватки газа на тепловых электростанциях, свыше 85% из которых работают на газе. Наблюдались перебои с теплоснабжением и подачей газа.

Собственная добыча Узбекистана снижается из-за истощения запасов, зимой в пиковые нагрузки не хватало до 20 млн кубометров в сутки. В 2022 году добыча газа снизилась на 4% к предыдущему году — до 51,7 млрд кубометров, при этом экспорт «голубого» топлива в Китай в стоимостном выражении превысил 1 млрд долларов. Добыча в 2023 году прогнозируется на уровне 56,3 млрд кубометров, однако за январь-апрель добыча упала на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает «Ъ», Узбекистан и Китай подписали контракт на поставку до 10 млрд кубометров газа ежегодно, но эти объёмы ни разу не были поставлены в полном размере. Из-за зимних перебоев Узбекистан не мог выполнять экспортные обязательства перед Китаем, заморозив поставки на три месяца.

«Узтрансгаз» сообщал, что в Китай экспортируется около 10% добываемого в Узбекистане газа. Объёмы колеблются от месяца к месяцу, зимой поставки минимальны. Глава «Узтрансгаза» Бехзот Нарматов допускал, что в 2025—2026 годах Узбекистан может полностью отказаться от экспорта газа в Китай из-за роста спроса внутри страны.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов в Москве ожидает, что внутренний спрос на газ в Узбекистане вырастет до 51−52 млрд кубометров в 2023 году (с 48,4 млрд кубометров в 2022 году). Если бы на внутреннем рынке не вводились ограничения на поставку, потребление могло бы превысить 52−53 млрд кубометров, считает он.

Для запуска САЦ в реверсном режиме потребуется провести модернизацию. «Скорее всего, под поставки будет выделена одна ветка», — полагает эксперт. При этом проблемы с экспортом газа в Китай у Узбекистана сохранятся, считает Кондратьев.

За первый квартал 2023 года в Китай было экспортировано лишь 86 млн кубометров. «Я ожидаю, что в целом в 2023 году поставки в Китай не превысят 2,5−3 млрд кубометров, в 2024 году — достигнут 5−6 млрд кубометров, в основном за счёт роста импорта газа из РФ для поставок потребителям внутри страны», — говорит он.

В конце ноября 2022 года стало известно, что Россия предложила Узбекистану и Казахстану создать «тройственный газовый союз». Российская сторона заявила, что предложение не подразумевает поставку газа в обмен на политические условия, а речь идёт о координации коммерческих интересов.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в декабре, на фоне энергокризиса в Узбекистане, сообщил, что власти ведут переговоры об импорте газа у соседей — в рамках коммерческого контракта, а не через «какой-то альянс или союз».