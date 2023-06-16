На Петербургском международном экономическом форуме 16 июня были подписаны соглашение о поставках российского газа в Узбекистан, а также «дорожная карта» по подготовке газотранспортной системы республики к приёмке и транспортировке российского трубопроводного газа. Об этом сообщило Министерство энергетики Узбекистана.

Документы подписали министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, участие в церемонии также принял заместитель премьер-министра страны Жамшид Ходжаев.





Поставка российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана начнётся в четвёртом квартале 2023 года, добавили в Минэнерго.

В конце января 2023 года Минэнерго Узбекистана и российский «Газпром» подписали «дорожную карту» по сотрудничеству в газовой отрасли. До этого неделей ранее аналогичный документ «Газпром» подписал с Казахстаном. В ноябре Россия предлагала Узбекистану и Казахстану создать «тройственный газовый союз», при этом российская сторона заявляла, что это предложение не подразумевает поставку газа в обмен на политические условия, а речь идёт о координации коммерческих интересов.

В апреле Журабек Мирзамахмудов сообщил, что газ из России в Узбекистан планируется поставлять через магистральный газопровод «Средняя Азия — Центр» (САЦ).