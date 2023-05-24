Добыча газа в Узбекистане в январе-апреле 2023 года составила 16,26 млрд кубометров и снизилась на 9,5%, или 1,69 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Агентства статистики о промышленном производстве.

В январе было добыто 4,31 млрд (-7,5% по сравнению с январём 2022 года) кубометров газа, в феврале — 3,85 млрд (-9%), в марте — 4,16 млрд (-12,96%). В апреле произведено 3,94 млрд кубометров газа (-8,1%). Стоит отметить, что объём добычи за январь-апрель 2022 года в новом докладе пересмотрен в сторону снижения — с 18,01 млрд до 17,96 млрд кубометров.

Производство электроэнергии за первые четыре месяца снизилось на 4%, или на 993,5 млн кВт·ч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 24,98 млрд до 23,99 млрд кВт·ч. Согласно данным статистики, с 2020 года за этот период не наблюдалось падение выработки электричества.

После падения производства электроэнергии в январе (-2%), феврале (2,3%) и марте (-1,7%) в апреле наблюдалось увеличение выработки на 5,4%.

Производство тепловой энергии за январь-апрель снизилось на 11,6% (в апреле был рост на 27,6%), газового конденсата — на 7,7%. Добыча нефти увеличилась на 4,3%, но в апреле было незначительное уменьшение (2,8%).

Производство угля в апреле выросло на 9,7%, но с начала года в совокупном объёме снизилось с 1,59 млн до 1,47 млн тонн (-7,4%). На совещании 11 мая президент Шавкат Мирзиёев отметил, что спрос на уголь увеличится в 1,5 раза и поставил задачу нарастить добычу на 22,6% — до 6,5 млн тонн.

«Газета.uz» ранее писала, что за счёт снижения налоговых ставок на природный газ в 3 раза, на нефть и газовый конденсат — в 2 раза госбюджет Узбекистана недополучил 538,1 млрд сумов налога за пользование недрами в 2022 году. При этом в прошлом году добыча газа упала на 4%, газового конденсата — на 2,8%. Производство нефти увеличилось всего на 1,8%.

Ранее мы подробно рассказывали о том, какие компании работают на нефтегазовых месторождениях Узбекистана. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в ответ на расследование радио «Озодлик» ранее сообщил, что из 294 месторождений 118 принадлежат «Узбекнефтегазу», а на 176 работают иностранные компании.

По данным на 1 января 2021 года крупнейшие подтверждённые запасы были в ведении «Узбекнетфегаза» — 934,1 млрд кубометров газа (50% текущих запасов). «Лукойл» работал на месторождениях с запасами газа в 413,1 млрд кубометров (22,1%), Uz-Kor Gas Chemical — 109,6 млрд кубометров (5,9%), Surhan Gas Chemical — 106,6 млрд (5,8%), Jizzakh Petroleum (ныне Saneg) — 84,9 млрд кубометров (4,5%). Большая часть добычи также приходилась на «Узбекнефтегаз».