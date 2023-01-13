На фоне холодной погоды в Ташкенте наблюдается снижение параметров горячего водоснабжения и отопления, что «напрямую связано с понижением давления газа». Об этом сообщила пресс-служба Veolia Energy Tashkent, которая управляет системой теплоснабжения столицы.

Низкое давление газа негативно влияет на работу теплоснабжающих предприятий, которым необходим газ для выработки тепловой энергии, отметили в компании.

Жители некоторых районов столицы обращаются в Veolia Energy Tashkent и сообщают о проблемах с теплоснабжением.

Для преодоления кризисной ситуации и обеспечения теплоснабжением жителей и социально значимой инфраструктуры города газоснабжающие предприятия сокращают объёмы поставок топлива некоторым крупным промышленным предприятиям и принимают меры по приоритетной доставке газа населению, электро- и теплогенерирующим предприятиям (ГУП «Таштеплоцентраль», АО «Ташкентская ТЭЦ» и ИП ООО «Veolia Energy Tashkent») и объектам социальной сферы, говорится в сообщении.

Теплогенерирующие предприятия «прилагают все усилия для поддержания работоспособности теплоцентралей», вырабатывающих 90% тепловой энергии города, и «восстановления заданного давления подаваемой тепловой энергии во избежание ухудшения гидравлического режима», отметили в компании.

Электроснабжающие предприятия работают над бесперебойным энергоснабжением локальных котельных Veolia, являющихся социальными объектами и вырабатывающие 10% тепловой энергии города, заявили в компании.

«Осуществление расчётов за поставку тепловой энергии ненадлежащего качества в период холодов будет осуществляться в соответствии с действующими законодательными нормативами и положениями», — отмечается в сообщении.

Ранее «Узтрансгаз» заявил, что подача газа приостанавливается любым оптовым потребителям, в частности, АГНКС и производителям строительных материалов, в целях бесперебойного снабжения газом населения, социально значимых объектов и котельных.