В 2022 году Узбекистан поставил Китаю трубопроводный газ на сумму 1,07 млрд долларов. Это следует из данных главного таможенного управления КНР, обратила внимание «Газета.uz».

Экспорт в стоимостном выражении вырос на 34,4% по сравнению с 2021 годом ($799 млн).

При этом, по данным Агентства статистики при президенте Узбекистана, за 12 месяцев Узбекистан экспортировал газ на 910,9 млн долларов. Кыргызстан сообщил об импорте газа на 5,2 млн долларов из Узбекистана. Таким образом, большая часть поставок узбекского газа (около $905,7 млн) пришлась на Китай.

При этом статистические данные китайской стороны на 18,2% больше узбекской. «Газета.uz» ранее сообщала о различиях в статистических данных по газу. В частности, если в декабре Узбекистан, по данным Агентства статистики, экспортировал газ всего на 39,6 млн долларов, то китайская сторона сообщала об импорте узбекского газа на 114,2 млн долларов.

Агентство также сообщило, что Узбекистан не экспортировал газ в декабре, тогда как Китай заявил об импорте на 40,1 млн долларов.

Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в ответ отмечал, что Китай также включает в свою статистику стоимость услуги по транзиту газа туркменского через Узбекистан.

Среди государств, продающих трубопроводный газ Китаю, по-прежнему лидирует Туркменистан с поставками на 10,25 млрд долларов (+51%).

Второе место занимает Россия, за ней следуют Мьянма (увеличение на 1,3%, до 1,43 млрд долларов), Казахстан (снижение на 4%, до 1,08 млрд) и Узбекистан.