Узбекистан возобновил экспорт природного газа в Китай, сообщило Главное таможенное управление КНР.

По данным ведомства, Узбекистан в апреле экспортировал газ на 40,47 млн долларов. Поставки произошли впервые с начала года, в январе-марте об экспорте не сообщалось.

Агентство статистики при президенте Узбекистана сообщает, что общий объём экспорта газа в прошлом месяце составил 90,5 млн долларов. При этом не раскрывается география стран, куда поставляется газ.

Напомним, по итогам 2022 года узбекская сторона заявляла об экспорте газа на 910,9 млн долларов. Китайская сторона сообщила об импорте узбекского газа на 1,07 млрд долларов, что на 159,5 млн долларов, или 18,2%, больше данных Узбекистана.

«Газета.uz» ранее писала, что данные по экспорту газа между Узбекистана и Китая разнятся в несколько раз. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов комментировал, что КНР учитывает транзит туркменского газа. По нашим расчётам, даже с учётом этого статистика может сильно расходиться.

В середине мая президент подписал постановление о внедрении в Узбекистане единой автоматизированной системы движения газа. До 1 июля поручено завершить установку электронных счётчиков на всех точках приёма и подачи газа и интегрировать их с базой данных налоговых органов. Кроме того, будет создана система сбора информации о договорах по газу и нефти. При этом новые требования по установке счётчиков не распространяются на иностранные компании, которым принадлежат больше половины всех нефтегазовых месторождений.