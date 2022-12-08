Предложение президента России Владимира Путина о «тройственном газовом союзе» с Узбекистаном и Казахстаном не предусматривает поставки газа на политических условиях, речь идёт о координации коммерческих интересов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РБК.

«Никто не ведёт речи о газе в обмен на политические условия. Об этом речи не идёт в контексте идеи создания этого союза. Речь идёт, естественно, о коммерческой стороне, о координации действий в коммерческих интересах государств», — сказал он.

«Каждая сторона, разумеется, продаёт и продолжит продавать свои энергоресурсы своим контрагентам, ориентируясь исключительно на коммерческие условия. Но помимо всего прочего, как это объяснял президент Путин, страны заинтересованы в том, чтобы согласовывать свои действия по дальнейшей прокладке газотранспортных путей, по определению дальнейшего пути и направления развития газовой инфраструктуры, по удовлетворению своих внутренних потребностей в природном газе», — отметил Песков.

«Страны заинтересованы в том, чтобы это всё координировать, повышая и рентабельность, и выгоду друг для друга. Никто не говорит о газе в обмен на политические требования. Об этом вообще речи не идёт», — повторил он.

Накануне заместитель премьер-министра, министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил, что страна ведёт переговоры с другими странами об импорте газа и электроэнергии на основе коммерческого контракта, купли-продажи, не через некий альянс или союз, исходя из национальных интересов, «а не через передачу своих энергосетей».

В конце ноября стало известно, что президент РФ Владимир Путин предложил создать «газовый трёхсторонний союз» России, Узбекистана и Казахстана.