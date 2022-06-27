Узбекистан может полностью отказаться от экспорта газа к 2025−2026 году. Об этом заявил председатель правления компании «Узтрансгаз» Бехзот Нарматов, сообщает «Интерфакс».

«Возможно, в ближайшем будущем весь газ, добытый в Узбекистане, будет оставаться в Узбекистане, потому что химические заводы расширяются, нужно поддерживать внутреннюю экономику. Да, экспорт был, но у нас еще не та динамика экономики. Нам рабочие места создавать надо, а экспортировать в чистом виде — ну насколько это выгодно экономике, когда это можно перерабатывать и создавать дополнительные цепочки добавленной стоимости?» — сказал он.

По его словам, прекращение экспорта может произойти к 2025−2026 году.

На данный момент около 10% добываемого в Узбекистане газа экспортируется в Китай. Бехзот Нарматов отметил, что процент от месяца к месяцу колеблется, в зависимости от внутренних потребностей Узбекистана, поскольку они в приоритете. Как правило, зимой объемы экспортируемого газа снижаются, а летом возрастают.

«Есть компании, которые работают на территории Узбекистана, перед которыми у нас есть определенные обязательства. То есть, чтобы поддерживать экономику проектов — китайские компании, российские компании — мы обеспечиваем экспорт их газа. То есть, мы могли бы все это направить на внутренний рынок, но придерживаемся тех соглашений, что у нас есть», — указал глава «Узтрансгаза».

В 2020 году премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов заявлял о планах прекратить экспорт газа к 2025 году и перейти на его полную переработку внутри страны и выпуск продукции с добавленной стоимостью.

С 2022 года Узбекистан наращивает поставки газа, сильно снизившиеся во время пандемии. За пять месяцев страна экспортировала топлива на 352,1 млн долларов (в 2,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года). Из этой суммы только на апрель пришлось 138,9 млн долларов, на май — 122,6 млн долларов.

Депутат Расул Кушербаев ранее озвучил цены на газ, по которым Узбекистан закупает топливо у местных и иностранных компаний. Он выразил недовольство высокими ценами зарубежных предприятий и считает, что такое положение дел связано с «действиями некоторых чиновников, любящих деньги больше, чем родину».