Добыча газа в Узбекистане уменьшается третий месяц подряд, следует из данных Агентства статистики о промышленном производстве, на которые обратила внимание «Газета.uz».

В 2022 году производство газа снизилось на 4% — с 53,8 млрд до 51,66 млрд кубометров.

В декабре объём производства составил 4,35 млрд кубометров, в январе — 4,31 млрд, в феврале — 3,85 млрд.

Таким образом, в январе-феврале 2023 года добыча этого топлива снизилась на 8,2%, или на 730,8 млн кубометров, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Примечательно, что падение добычи в феврале (-9% по сравнению с февралём 2022 года) ускорилось по сравнению с январём (-7,5% к прошлогоднему январю), когда наблюдались аномальные морозы.





В январе-феврале производство электроэнергии снизилось на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 12,88 млрд до 12,6 млрд кВт·ч. Согласно данным Агентства по статистике, с 2019 года в эти месяцы до сих пор не наблюдалось падение выработки электричества. При этом Министерство энергетики сообщало, что производство электроэнергии в январе-феврале увеличилось на 4%.

Производство тепловой энергии снизилось на 5,9%, угля — на 22,4%, газового конденсата — на 8,9%. При этом добыча нефти увеличилась на 7,6%.





В целом промышленное производство в физическом объёме за два месяца этого года упало на 3,9% (в январе — на 9,9%). При этом в начале года президент отмечал возможность увеличения этого показателя в 2023 году на 14%.

«Газета.uz» ранее писала, что за счёт снижения налоговых ставок на природный газ в 3 раза, на нефть и газовый конденсат — в 2 раза госбюджет Узбекистана недополучил 538,1 млрд сумов налога за пользование недрами в 2022 году. При этом добыча газа упала на 4%, газового конденсата — на 2,8%. Производство нефти увеличилось только на 1,8%.

Ранее мы подробно рассказывали о том, какие компании работают на нефтегазовых месторождениях Узбекистана. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов в ответ на расследование радио «Озодлик» сообщал, что из 294 месторождений 118 принадлежат «Узбекнефтегазу», а на 176 работают иностранные компании.

По данным на 1 января 2021 года крупнейшие подтверждённые запасы были в ведении «Узбекнетфегаза» — 934,1 млрд кубометров газа (50% текущих запасов). «Лукойл» работал на месторождениях с запасами газа в 413,1 млрд кубометров (22,1%), Uz-Kor Gas Chemical — 109,6 млрд кубометров (5,9%), Surhan Gas Chemical — 106,6 млрд (5,8%), Jizzakh Petroleum (ныне Saneg) — 84,9 млрд кубометров (4,5%). Большая часть добычи также приходилась на «Узбекнефтегаз».