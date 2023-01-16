С 10 января весь Узбекистан столкнулся с аномальными морозами. За декабрьским энергокризисом последовали очередные масштабные перебои в энергоснабжении. Если раньше перебои в подаче электроэнергии и газа наблюдались в основном в регионах, в последние годы эти проблемы становятся привычными и в столице. Ночью температура опускалась до -20 градусов, из-за низкого давления газа и увеличения нагрузки на электрические сети происходили аварии.

Мы писали, что в субботу в домах №26, 27, 29 и 30 11-го квартала Юнусабадского района отключилось электроснабжения. В воскресенье в 17:00 электричество было восстановлено в доме №29, а примерно в полночь — в остальных домах. Эти дома два дня не отапливались, а приготовление пищи — ещё более сложная задача.





Дом №27 на 11-м квартале Юнусабада. 13 января, 20:40.

«Мы выживаем за счёт того, что греем воду на еле горящем газе, наливаем её в баклажки и кладём под одеяло. Надеваем на детей плотную одежду и держим их под одеялами. Про приготовление еды можно и не говорить. Вчера (в субботу) мы пробовали сварить суп, потому что думали, что на таком газе другая еда не приготовится. За шесть часов суп еле-еле сварился», — рассказал житель 27-го дома.

По его словам, в воскресенье они покупали еду на улице, а днём большинство соседей посещают торговый комплекс Mega Planet, чтобы согреться.

Другая женщина, проживающая в том же доме, сказала, что завидует жителям сёл: «Потому что у них отключение [электричества] привычное дело. Про газ, наверное, вообще не думают. Поэтому они готовятся к зиме летом, собирают дрова, уголь и топят их зимой. А у нас нет ни места, ни дров. Хуже всего — это надеяться. Два дня мы надеемся, что вот-вот [электричество] придёт».





В воскресенье руководство махалли «Богишамол» ходило по домам и предупреждало жителей, что электричество не будет восстановлено ещё несколько дней.

Ташкентское территориальное предприятие электрических сетей 13 января в 21:52 сообщило о чрезвычайной ситуации в некоторых частях Юнусабадского и Сергелийского районов. Затем было несколько сообщений о том, что предпринимаются шаги для решения проблемы.

В сети появилось видео, на котором жители Юнусабада, измученные отсутствием электричества в домах, пытались попасть в районное предприятия электросетей, стучали в ворота, но их туда не пускали.

Корреспондент «Газеты.uz» в воскресенье примерно в 19:00 посетил также массив Карасу-6 Мирзо-Улугбекского района, где жители домов №11, 12, 13 и 14 разожгли костёр во дворе.

По словам жителей махалли «Янги Авайхон», в многоквартирных домах не первый день нет электричества, газ практически отсутствует, отопления тоже нет.





«Вчера (суббота) свет выключился в 21:00, с тех пор сидим без света. Лучше пусть газа не будет, он еле горит. Мы завернули детей в семь слоёв курпачи. У соседей ухудшается здоровье, вчера даже приезжали и забирали на „скорой“», — рассказал один из жильцов дома №11.

Ещё один житель сказал, что в его доме было холоднее, чем на улице. «На улице не так холодно. „Тысячи благодарностей“ чиновникам, которые учат нас жить с благодарностью в такие дни», — сказал он.





По словам жителей, дом №13 был без электричества третий день. «Газ горит очень слабо. Детей мы завернули в три одеяла, спим в тёплой одежде», — рассказала жительница дома.

Жители переживали, что из-за слабого теплоснабжения могли замёрзнуть трубы. Приготовление еды — отдельная проблема, большинство привозят готовую еду из заведений общепита.





В воскресенье сотрудники Мирзо-Улугбекского районного ПТЭС пытались протянуть ещё одну линию. Вечером работы ещё продолжались.

Автор Telegram-канала «Абажур» в шутку сообщила, что благодаря сложившейся ситуации жители жилых кварталов выходят на улице, общаются у костра, знакомятся с соседями, играют игры и поют песни.

Вечером в понедельник предприятие «Худудгазтаъминот» сообщило, что в Ташкенте ожидается постепенное повышение давления газа.