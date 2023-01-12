В Ташкенте и других регионах Узбекистана ожидается резкое понижение давления газа. Об этом 12 января сообщил хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев в аудиообращении хокимам районов и другим ответственным руководителям.

«[Давление] газа резко упадёт. Не только в Ташкенте, но и в других регионах ожидается снижение. Поэтому сейчас мы отключим все газовые заправки в городе, останутся только четыре заправки для коммунальных служб. Городской транспорт с газа перейдёт на солярку, необходимо будет резко снизить [потребление]. Все фабрики, заводы, независимо от того, кто является владельцем, каким бы ни был этот человек, мы вынуждены отключить от электричества и газа», — сообщил градоначальник.

По его словам, в городе с четверга будет отключено уличное освещение и LED-экраны, за исключением «специальных улиц».

«Два дня будет такая ситуация. В такой ситуации мы должны навестить людей, предоставить горячее питание одиноким людям, нужно помогать им. Сейчас мы договорились с 52 банкетными залами, заплатили им. С сегодняшнего дня они будут раздавать плов по 50−100 кг. Все могут зайти и поесть», — заявил он.

Джахонгир Артыкходжаев попросил руководителей «во что бы то ни стало выстоять эти два дня».

«Я не буду вам говорить, чтобы вы тратили из своих карманов. Если у кого-то есть какие-то расходы, могут обратиться к моим помощникам, которых вы хорошо знаете. Возьмите наличку, но сделайте это. Но если вы не сможете найти деньги, не попросите у меня и проявите невнимательность, то я сильно разочаруюсь… Сейчас не время считать деньги, надо по мере возможности поднять настроение людям горячим питанием, решить проблемы», — сказал хоким.

Градоначальник признал, что из-за снижения давления газа может увеличиться уровень недовольства среди населения, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы предотвратить негативные случаи.

«Все мы должны быть на ногах эти два дня… Если мы сегодня не выстоим, завтра будет поздно… Мы сегодня нужны государству. Если мы не сможем этого сделать, мы и копейки не будем стоить [в глазах] народа», — отметил Джахонгир Артыкходжаев.

«Газете.uz» в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана подтвердили снижение давления газа из-за аномальных холодов. Кроме того, наблюдается повреждение газовых труб из-за погоды.