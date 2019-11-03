Главное

На заседании глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте была принята новая программа торгово-экономического сотрудничества до 2035 года и еще 11 документов.

Президент подписал указ о введении моратория на вырубку ценных видов деревьев до конца следующего года (он может быть продлен). Мораторий не распространяется на санитарную вырубку и вырубку деревьев, принадлежащих юридическим или физическим лицам.

Этим же указом утверждена Концепция охраны окружающей среды до 2030 года, которой намечено снижение выбросов загрязняющих веществ на 10%, увеличение территории лесов на 40% и переработки твердых бытовых отходов до 65%.

В рамках планируемой программы реновации в Узбекистане проведена опись всех 34584 многоэтажных домов. В 455 из их обнаружены признаки аварийного состояния. Часть из них будут сносить, на их месте появятся новые дома.

Строительство жилья в городах и селах по госпрограммам передадут частному сектору. Президент назвал сферу неконкурентной и поручил обеспечить прозрачность и честность при выделении жилья.

Минфин опубликовал «Бюджет для граждан» на 2020 год. Доходы госбюджета запланированы в размере 128,4 трлн сумов, расходы — в 131,1 трлн сумов. Инфляцию прогнозируется снизить с 15,5% в 2019 году до 9,5% в 2022-м. Подробный обзор читайте на нашем сайте.

Цитата недели

«К сожалению, мы не можем сказать, что какая-либо отрасль отлично сработала и выдала высокий результат [за последние два года]».

Президент на совещании по вопросам исполнения госбюджета 31 октября





Другие новости

Теперь гражданам Узбекистана за рубежом не нужно стоять на консульском учете, чтобы проголосовать на выборах в Законодательную палату. Раньше из-за этого ограничения миллионы соотечественников были лишены права голосовать.

Дорожно-транспортные происшествия продолжают уносить жизни и травмировать людей. В течение недели сообщалось о целом ряде крупных аварий: в Сурхандарье («КамАЗ» съехал с дороги — 2 человека погибли и 2 ранены), Кашкадарье («УАЗ» съехал с дороги — 1 погиб и 10 пострадали, Tico столкнулась с «ЗИЛом» — 2 погибших, Lacetti столкнулась с «ГАЗелью» — 1 погиб, 12 пострадали) и в других регионах.

В Ташкентской области завершился третий суд по делу «Ахмадбая» (Ахмада Турсунбаева), который вновь признан виновным. В ходе процесса были заслушаны показания более 230 потерпевших.

В столице откроется сеть супер- и гипермаркетов международного бренда Carrefour: три супермаркета и один гипермаркет появятся в 2020 году, два супермаркета и один гипермаркет — в 2021-м.

Цифра недели: 11,4%

Такой уровень инфляции, по данным Госкомстата, зафиксирован на потребительском рынке за 10 месяцев — с января по октябрь (в октябре — 1,5%).





Президент подписал программу по развитию регби в Узбекистане. Она предусматривает улучшение инфраструктуры и подготовки спортсменов и тренеров, а также популяризацию регби среди населения.

Гимнастка Оксана Чусовитина заявила, что завершит карьеру после выступления на своей восьмой Олимпиаде в 2020 году в Токио. Она намерена посвятить себя развитию детского и юношеского спорта в Узбекистане.

Недоступная культура

Могут ли люди с инвалидностью и маломобильные граждане равноправно участвовать в культурной жизни? Как обеспечить доступность объектов культуры? Читайте результаты мониторинга доступности культурных учреждений Ташкента.

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