Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом от 30 октября утвердил Концепцию охраны окружающей среды до 2030 года.

Концепция содержит комплекс мер по сохранению окружающей среды (атмосферного воздуха, вод, земель, почв, недр, биоразнообразия, охраняемых природных территорий) от антропогенного воздействия и других негативных факторов, расширению охраняемых природных территорий и совершенствованию экологически безопасной системы обращения с отходами.

Она также предусматривает меры по приоритетному использованию материалов, продукции, производственных и других объектов, представляющих наименьшую экологическую опасность, обеспечение экологически безопасного использования токсичных химических и радиоактивных веществ, повышение уровня прозрачности деятельности государственных органов в сфере охраны окружающей среды, усиление роли гражданского общества в этом процессе и формирование экологической культуры населения.

Как уточнили в Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды, концепцией утверждены 24 целевые задачи до 2030 года, которыми намечено увеличить площади лесопосадок, восстановление и рекультивация нарушенных земель, рациональное использование водных ресурсов, снижение выбросов в атмосферный воздух, охрана и воспроизводство биологических ресурсов, а также совершенствование системы обращения с отходами.

За счет реализации концепции ожидается:

доведение площади лесопосадок на узбекской части высохшего дна Аральского моря с 28% (0,9 млн га) до 60% (2 млн га);

снижение выбросов загрязняющих веществ на 10% (с 2,492 млн до 2,243 млн тонн);

перевод 80% (около 6500) единиц общественного транспорта на газобаллонное топливо и электротягу;

увеличение территории, покрытой лесами, с 3,2 млн до 4,5 млн га;

увеличение площади охраняемых природных территорий с 3,5% (1,5 млн га) до 12% (5,4 млн);

доведение охвата населения услугами по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с 48% (16 млн человек) до 100%;

увеличение объема переработки образуемых твердых бытовых отходов с 18% (1,3 млн тонн) до 65% (4,6 млн тонн).

Концепция будет реализована поэтапно на основе утверждаемых правительством трехлетних «дорожных карт» исходя из достигнутых результатов и целевых показателей. Указом утверждена первая «дорожная карта», рассчитанная на 2019−2021 годы.

Как мы уже писали, указом вводится мораторий на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд, с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года.

С этого года вводится порядок, согласно которому руководители подразделений по экологии и охране окружающей среды регионов и Ташкента ежегодно отчитываются перед местными депутатами о состоянии охраны окружающей среды в регионе.

С 1 ноября государственным инспекторам Госкомэкологии разрешено проводить оперативные контрольные мероприятия по следующим случаям без предварительного согласования с уполномоченным органом, но с обязательным уведомлением в течение 24 часов:

несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха при складировании или сжигании в открытом пламени горючих веществ и строительных материалов;

плавление битума без применения специальных технических устройств, сжигание стерни, опавших листьев и веток деревьев либо других растительных остатков на полях и в населенных пунктах;

сверхнормативный или несанкционированный сброс сточных вод на рельеф местности или в открытые водоемы, а также в систему коммунальной канализации;

забор воды из природных (естественных) водных объектов без разрешения на специальное водопользование или водопотребление;

незаконная рубка деревьев, сбор и заготовка или уничтожение дикорастущих растений, охота или добывание диких животных (в том числе рыбы);

несоблюдение требований законодательства в области обращения с отходами;

несоблюдение требований при проведении работ по расчистке русел и водоохранных зон рек, саев, ручьев и озер, а также укреплению их берегов.

Указом предусмотрен постепенный запрет:

с 1 января 2020 года — ввода новых мощностей по производству моторного топлива экологического класса ниже «Евро-4»;

с 1 января 2022 года — помещения под таможенный режим «временный ввоз» и «выпуск для свободного обращения (импорт)» моторного топлива класса ниже «Евро-3», а с 1 января 2023 года — ниже «Евро-4»;

с 1 января 2022 года — помещения под таможенный режим «временный ввоз» и «выпуск для свободного обращения (импорт)» в целях эксплуатации и реализации колесных транспортных средств категорий «М» и «N», оборудованных газовыми, бензиновыми и дизельными двигателями, уровень токсичности которых не соответствует требованиям класса «Евро-4».

Запланировано внедрить порядок проведения обязательных общественных обсуждений и слушаний проектов оценки воздействия на окружающую среду на намечаемые виды деятельности, относящиеся к I и II категориям воздействия на окружающую среду (высокий и средний риск), до проведения государственной экологической экспертизы.

К октябрю 2020 года намечено разработать проект новой редакции закона «Об отходах».