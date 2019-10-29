Министерство жилищно-коммунального обслуживания и Министерство строительства представили Комитету по вопросам промышленности, строительства и торговли Законодательной палаты Олий Мажлиса результаты описи многоэтажных домов в рамках разрабатываемой программы реновации.

Как сообщило УзА, по итогам описи имеющихся в стране 34584 многоэтажных домов стало известно, что большинство из них были построены до 1990 года. 18627 домов являются кирпичными, 14643 — крупнопанельными и 1314 имеют другую конструкцию.

Установлено, что 13507 домов не нуждаются в ремонте, 20622 дома — нуждаются, в 455 домах имеются признаки аварийного состояния.

По состоянию на 1 октября проектные организации регионов дали заключения по 285 домам, находящимся в аварийном состоянии. Из них следует, что 57 домов подлежат сносу, а 228 — ремонту.

О необходимости реализации программы реновации с учетом опыта крупных мегаполисов мира в декабре прошлого года в послании парламенту заявил президент Шавкат Мирзиёев.

Главная цель программы реновации — поэтапное строительство нового жилья на месте устаревших многоэтажных домов в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности жизни проживающих в многоквартирных домах граждан.

В программе предусмотрены такие вопросы, как теплоизоляция крыш и подвалов домов, замена окон на современные, установка лифтов в пятиэтажных домах при необходимости, ремонт фасадной части домов согласно требованиям градостроительства, изоляция сетей теплоснабжения, повышение эффективности эксплуатации путем внедрения энергосберегающих механизмов и другие.

На мероприятии в нижней палате парламента был рассмотрен опыт реновации и санации жилья в таких странах, как США, Германии, Эстонии, России, Украины и Казахстана.

Кроме того, затронуты вопросы совершенствования законодательства и развития системы профессиональных управляющих компаний.