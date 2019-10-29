Министерство жилищно-коммунального обслуживания и Министерство строительства представили Комитету по вопросам промышленности, строительства и торговли Законодательной палаты Олий Мажлиса результаты описи многоэтажных домов в рамках разрабатываемой программы реновации.
Как сообщило УзА, по итогам описи имеющихся в стране 34584 многоэтажных домов стало известно, что большинство из них были построены до 1990 года. 18627 домов являются кирпичными, 14643 — крупнопанельными и 1314 имеют другую конструкцию.
Установлено, что 13507 домов не нуждаются в ремонте, 20622 дома — нуждаются, в 455 домах имеются признаки аварийного состояния.
По состоянию на 1 октября проектные организации регионов дали заключения по 285 домам, находящимся в аварийном состоянии. Из них следует, что 57 домов подлежат сносу, а 228 — ремонту.
О необходимости реализации программы реновации с учетом опыта крупных мегаполисов мира в декабре прошлого года в послании парламенту заявил президент Шавкат Мирзиёев.
Главная цель программы реновации — поэтапное строительство нового жилья на месте устаревших многоэтажных домов в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности жизни проживающих в многоквартирных домах граждан.
В программе предусмотрены такие вопросы, как теплоизоляция крыш и подвалов домов, замена окон на современные, установка лифтов в пятиэтажных домах при необходимости, ремонт фасадной части домов согласно требованиям градостроительства, изоляция сетей теплоснабжения, повышение эффективности эксплуатации путем внедрения энергосберегающих механизмов и другие.
На мероприятии в нижней палате парламента был рассмотрен опыт реновации и санации жилья в таких странах, как США, Германии, Эстонии, России, Украины и Казахстана.
Кроме того, затронуты вопросы совершенствования законодательства и развития системы профессиональных управляющих компаний.
MAx Max
что то к нам не приезжали
Любимый Папа
К вам не приезжали потомучто вы не в центре. 57 домов сносу подлежат. И все наверняка в дорогих районах..
Jesse Livermore
Началось
Jesse Livermore
Как в Москве
Jasur Abdurayimov
Да пора переводить к новым домам
Ketzer
Скольких еще людей выкинут на улицу? С местными законами и их исполнителями только реновации проводить.
Ahmad Al Mestrah
А в Чирчике почти все дома аварийные. Особенно в 4-микрорайоне большинство домов оседают.
Farkhad GB
Где можно посмотреть список домов
Профессор Преображенский
Сразу нехорошие мысли после этой статьи.. Цель вроде благородная, а исполнение? Как будет выглядеть эта программа реновации? Как в Москве, жильцам сносимых домов будут предоставляться квартиры в новом построенном доме на этом же месте? Или предоставят нищенскую компенсацию и квартиры на окраине?
Елена Миронова
Джаркурганскую и Захидова снести надо потому что двухэтажки в таком состоянии что даже ремонтировать станет дороже и в земле трубы сгнили, бесконца что нибудь да прорвется
Зида Ибрагимова
Я живу в старом доме! Если бы сделали капитальный ремонт в подвале, в подъезде и весь облик дома красиво отреставрировали, только качественно, а не тяп ляп!! То еще они простояли! Или ломать и строить на их место хорошие дома!
Ura Krivoff
Стесняюсь спросить, а можно список домов посмотреть? Чтобы знать к чему готовиться.
Gulzoda Jurayeva
В первую очередь надо взять под контроль строюшиеся новые дома. Один пример около моего дома года 3-4 назад голден хаус построил 7 этажное жилое дом. Ну вот под фундаментом чего там нету, а люди там живут.
Инна Залесская
Осталось ещё создать фонд капитального ремонта и начать качать деньги со всех под новым соусом. Держитесь, идет девятый вал.
Sherzod Ruziev
Что то мне подсказывает
Как только учреждают новое Министерство начинается пяр компания. А потом извините нам здесь лучше не быть.
Приведите в порядок сначала нормативные документы в порядок в котором вы сами скорее всего не до конца разобрались. Утвердите кодекс. Обсудите с народом. Потом можете начать реформу.
Halida Ahmedova
Поживём-увидим. Пишут-говорят красиво, а в реалии — пшик и пенопласт!
Андрей Забелинский
Можно конкретно узнать какие 57 домов подлежат сносу? В каких городах и районах? Для справки — дома построенные в 1966 — 1970 годах, строились с учетом 9 баллов сейсмической активности и сроком эксплуатации 100 лет
Санжар R
Почему не опубликованы данные конкретных домов с актами коммиссии? Президент несколько раз указывал на то что с народом должно быть обсуждение и открытость. Возможно что заключения о аварийности были сфабрикованы с целью оправдать последующий снос с выселением куда подальше людей из этих домов?
Диванный Эксперт
Странно, что активность по сносу деревянных домов в сергилях заметно снизилась. Сносят разве что где строят метро. Что за эксперты были, которые определили, что дома в аварийном состоянии? В СССР перед тем, как строить дома инженерами закладывалась прочность и сейсмоустойчивость, тк были печальные события в Туркмении (Ашхабад — 1948г) и в Узбекистане в 1966г.
Максим Черников
А как они производиди опись и обследование? Я что-то не слышал и не видел этого. Ведь для такого обслежования надо не только фасад смотреть, а полностью и подвал, и стены, и т.д. В нашем доме такой комиссии не было, хотя он 1977 года постройки. Значть можно сказать, что это опять показуха.
Artem Tom
Готовьтесь к новой волне сноса, потому что доморощенные эксперты на словах определили “признаки аварийного состояния“. Готов поспорить, все или почти все “аварийные“ дома находятся на дорогой земле в центральных районах города.
Александр Кудрин
Вчера нам принесли постановления о сносе наших домов (ул. М. Улугбека, напротив бывшего Мирзо-Улугбекского РУВД), дома кирпичные пятиэтажки, построены в 70х с соблюдением землетрясения 9 баллов, никаких комиссий не было, дома не аварийные (покрепче нынешних будут). Похоже какому-то застройщику приглянулась наша территория..