2 ноября примерно в 11:50 на перекрестке дороги «Еттитом-Карши» 4Р-87 и Кольцевой автодороги Карши в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области произошло столкновение легкового автомобиля Lacetti и микроавтобуса «Газ-322132».

Как сообщил Следственный департамент при МВД Узбекистана, в результате ДТП телесные повреждения разной степени тяжести получили водитель микроавтобуса С. Х. и девять пассажиров, а также водитель Lacetti М. Р. и два пассажира, они были госпитализированы в клиническую больницу. Водитель «ГАЗели», несмотря на усилия врачей, скончался, состояния шести пассажиров микроавтобуса тяжелое, они находятся в реанимации.

Следственный отдел при УКД ОВД Чиракчинского района возбудил уголовное дело по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее человеческую смерть). Проводится предварительное расследование.