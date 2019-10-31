Третий открытый судебный процесс по уголовному делу против Ахмада Турсунбаева, известного как «Ахмадбай», завершился 28 октября, сообщил «Газете.uz» официальный представитель Верховного суда Азиз Абидов.

Уголовное дело было рассмотрено судьей Ташкентского областного суда по уголовным делам Х. Шермухамедовым.

Суд признал Ахмада Турсунбаева виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 3 статьи 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана.

По этой статье ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. В порядке части 8 статьи 59 и статьи 61 УК, с учетом частичного сложения наказания, назначенного по итогам второго судебного процесса 20 мая, Ахмаду Турсунбаеву назначено наказание в виде 14 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего режима и штрафа в размере 400 МРЗП в сумме 52,09 млн сумов с лишением права занятия предпринимательской деятельностью сроком на 1 год.

Вместе с тем Ахмаду Турсунбаеву в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 постановления Сената Олий Мажлиса об амнистии в связи с 24-й годовщиной принятия Конституции от 12 октября 2016 года неотбытый срок назначенного наказания в виде лишения свободы сокращен на одну четвертую часть.

В ходе прошедшего судебного процесса были заслушаны показания более 230 потерпевших. Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, суд постановил взыскать с подсудимых в солидарном порядке.

Напомним, первый суд по делу «Ахмадбая» завершился в феврале 2018 года, тогда ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 13 лет.