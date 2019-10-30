В Камашинском районе Кашкадарьинской области на территории села Бобуртепа в результате съезда с дороги автомобиля «УАЗ» один человек погиб и 10 получили травмы различной степени тяжести. Инцидент произошел 29 октября примерно в 11:00, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

Пострадавшие были доставлены в Камашинское отделение экстренной медицинской помощи, из них трое госпитализированы, семерым оказана амбулаторная помощь.

У госпитализированных диагнозы: С. А. (1996 г. р.) — «тяжелая травма головы, закрытый перелом шейного отдела позвоночника, повреждение спинного мозга», Т. Б. (1980 г. р.) — «тяжелая травма головы, гематома головного мозга», И. А. (1995 г. р.) — «множественные ссадины в области лица».