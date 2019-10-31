Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указом от 30 октября одобрил введение с 1 ноября текущего года по 31 декабря 2020 года моратория на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд. В указе содержится ссылка на предложения Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды, Экологической партии Узбекистана и общественности.

В период действия моратория уполномоченным государственным органам запрещается выдавать разрешения на вырубку ценных видов деревьев и кустарников, не входящих в государственный лесной фонд.

Мораторий не распространяется на:

санитарную обрезку и вырубку деревьев и кустарников, поврежденных в результате воздействия природных факторов или вредителей, болезней растений, засыхающих или высохших, а также угрожающих безопасности жизни и здоровья человека, имуществу юридических и физических лиц;

вырубку деревьев и кустарников (тополь и другие быстрорастущие породы, тутовые плантации, фруктовые деревья и кустарники), выращиваемых для получения древесины и плодов;

вырубку деревьев и кустарников, выращиваемых на плантациях и/или являющихся собственностью юридического или физического лица.

Министерствам и ведомствам, а также органам хозяйственного управления и исполнительной власти на местах поручено строго обеспечить сохранение деревьев и кустарников, в том числе путем применения практики их пересаживания, на этапе выбора и отвода земельных участков для строительства и проектирования строительства объектов, а также при создании инженерно-коммуникационной инфраструктуры (электро-, газо- и водоснабжение, канализация, железные и автомобильные дороги и другие).

Президент поручил Кабинету Министров в двухнедельный срок утвердить комплекс организационно-правовых мер по кардинальному совершенствованию системы охраны деревьев и кустарников, в том числе предусматривающих усиление ответственности за незаконную вырубку, повреждение либо уничтожение деревьев и кустарников.

Государственному комитету по лесному хозяйству совместно совместно с Госкомэкологии и ассоциацией «Хунарманд» должны в месячный срок внести в правительство предложения по обеспечению ремесленников, производящих продукцию народных художественных промыслов и прикладного искусства, древесиной, в том числе из ценных видов пород.

По результатам моратория Госкомэкологии в срок до 1 ноября следующего года должен внести предложения о целесообразности продления его действия исходя из эффективности принятых мер по охране деревьев и кустарников.

Предыстория

В июле прошлого года Законодательная палата Олий Мажлиса, рассмотрев онлайн-петицию о реформе системы охраны деревьев в стране на портале Mening fikrim (созданную автором «Газеты.uz» Никитой Макаренко), которую поддержали более 12 тысяч граждан, не поддержала введение моратория на вырубку деревьев.

В августе текущего года группа журналистов и блогеров написала открытое письмо руководству страны с призывом ввести мораторий на рубку деревьев и уголовную ответственность за незаконную вырубку, а также провести инвентаризацию всех деревьев.

Через несколько дней, в начале сентября, с предложением объявить полугодовой мораторий на вырубку особо ценных и реликтовых видов деревьев к правительству обратилась Экологическая партия.

В конце сентября по поручению премьер-министра страны был разработан проект постановления о введении моратория на вырубку всех деревьев вне лесного фонда до 1 февраля следующего года.