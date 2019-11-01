Министерство финансов Узбекистана опубликовало издание «Бюджет для граждан» по проекту государственного бюджета на 2020 год (PDF). В публикации представлена информация о прогнозируемых доходах и расходах бюджета и целевых фондов на следующий год, а также целевые ориентиры на 2021−2022 годы.

Нововведения в бюджетном процессе

С 2020 года государственный бюджет в формате закона будет принимать Олий Мажлис (сейчас — постановлением президента). Консолидированный бюджет включает госбюджет и 18 целевых фондов (в 2019 году — три).

Внедряется новый бюджетный календарь, предусматривающий утверждение основных направлений среднесрочной бюджетно-налоговой политики. «Это позволит министерствам и ведомствам планировать программы и инвестиционные проекты на среднесрочный период, послужит основой для формирования бизнес-планов инвесторов и налогоплательщиков», — говорится в документе.

Вводится разделение распорядителей бюджетных средств первого уровня (их перечень определяется Кабинетом Министров) и второго уровня (прикрепляемые к распорядителям первого уровня). Кроме того, внедряется система парламентских ассигнований — палаты парламента утверждают предельные размеры бюджетных ассигнований для распорядителей первого уровня, а отраслевые министерства и ведомства самостоятельно распределяют их по подведомственным организациям.

Изменения также предусматривают укрепление местных бюджетов: им будут зачисляться поступления от единого налогового платежа, акцизного налога на услуги мобильной связи и на алкогольную продукцию (включая пиво), исходя из численности населения.

Расходы общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений на заработную плату и отчисления на социальные нужды будут финансироваться из республиканского бюджета, другие расходы — из бюджетов районов и городов.

Показатели экономического развития

В 2020—2022 годах темпы роста реального ВВП прогнозируются на уровне 5,5%-6,2%.





В 2020 году и последующие два года ожидается снижение уровня инфляции с 15,5% в 2019 году до 9,5% в 2022 году.





Объем внешней торговли в 2020 году прогнозируется на уровне 46,9 млрд долларов США с отрицательным сальдо в 5,8 млрд долларов. Основным фактором роста дефицита будет увеличение импорта технологического оборудования и техники.

Для обеспечения экономического роста необходимо увеличить объемы капитальных вложений и прямых иностранных инвестиций, отмечает Минфин. В 2020 году ожидается привлечь прямые иностранные инвестиции на сумму 4 млрд долларов, которые будут направлены на реализацию крупных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и на развитие инфраструктуры.

Доходы

Доходы госбюджета на 2020 год запланированы в размере 128,4 трлн сумов (или 20% к ВВП), что на 15,8 трлн сумов больше, чем ожидается по итогам 2019 года.





При оценке ожидаемых поступлений учтены такие факторы, как реальный рост экономики, улучшение собираемости налогов, отмена отдельных налоговых и таможенных льгот, а также факторы, связанные с ожидаемым ростом цен и валютного курса.

В структуре прогнозируемых доходов сохраняется тенденция увеличения доли прямых налогов. Оно обусловлено ростом ВВП, вводом новых производственных объектов, повышением размеров заработной платы, а также изменением ставок и других элементов налогов.





В частности, ожидается легализация численности работников и фонда оплаты труда за счет сохранения ставки налога на доходы физических лиц в размере 12% и выравнивания ставки единого социального платежа для всех субъектов предпринимательства (12%).

Кроме того, намечен перевод индивидуальных предпринимателей на уплату налога на доходы физических лиц взамен фиксированного налога.

Расходы

В 2020 году расходы госбюджета планируются в размере 131,1 трлн сумов, что на 23% больше утвержденных на 2019 год параметров.





Почти половина расходов социальной сферы, или 22,9% всех расходов бюджета, будут направлены в сферу образования — это 30 трлн сумов. Расходы на общее образование составят 20,8 трлн сумов, на среднее специальное и профессиональное — 1,7 трлн сумов, высшее — 2,2 трлн сумов, дошкольное — 5,1 трлн сумов.

На здравоохранение предусмотрено направить 14,8 трлн сумов, на социальную поддержку населения (пособия, материальная помощь и компенсационные выплаты) — 6,5 трлн сумов, пенсионное обеспечение — 8 трлн сумов, на экономику — 41,1 трлн сумов, на централизованные инвестиции — 14,1 трлн сумов. На строительство доступного жилья из госбюджета запланировано 1,9 трлн сумов.

Расходы на содержание органов государственной власти, управления, юстиции, прокуратуры и судов составят 6,5 трлн сумов, из них 4,2 трлн — на органы госуправления, 870,9 млрд сумов — на органы самоуправления граждан, ННО и других гражданских институтов, 678,3 млрд сумов — на прокуратуру и органы юстиции, 392,7 млрд сумов — центральные органы госвласти и 391,4 млрд сумов — на органы судов.

Для финансирования дополнительных непредвиденных в течение финансового года расходов предусмотрено 1,4 трлн сумов.

Консолидированный бюджет на 2020 год запланирован с дефицитом в размере 3,4 трлн сумов, или 0,5% к ВВП.

Государственный долг

Госдолг на начало следующего года прогнозируется в размере 21,3 млрд долларов (36% к ВВП), из них внешний долг составит 15,3 млрд долларов (25,4% к ВВП). В разрезе кредиторов объем государственного внешнего долга состоит из 6,7 млрд долларов, полученных от иностранных государств, 7,7 млрд долларов — от международных финансовых институтов и 1 млрд долларов — от инвесторов.





Для обеспечения макроэкономической стабильности устанавливаются лимиты на вновь подписываемые соглашения по привлечению внешнего заимствования от имени страны или под гарантии правительства — 4 млрд долларов, займы, привлекаемые (осваиваемые) от имени страны или под гарантии страны на реализацию государственных целевых программ, которые будут погашены в течении следующих лет за счет средств госбюджета — 1,5 млрд долларов.

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