Главы правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли новую программу многостороннего торгово-экономического сотрудничества до 2035 года.

Заседание Совета глав правительств стран ШОС состоялось 2 ноября в Ташкенте.

Предыдущая редакция программы, вступившая в силу с 2003, будет действует до 2020 года. Акцент в новой версии программы сделан на цифровизацию и высокие технологии.

Новый документ определяет первоочередные задачи в области торговли и инвестиций банковского и финансового сотрудничества, транспорта и логистики, промышленности, сельского хозяйства, энергетики, таможни, инноваций, информационных технологий, пространственного развития, межрегионального взаимодействия, туризма, экологии и образования.

Кроме того, утверждено решение о подготовке концепции сотрудничества членов ШОС по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху и плана действий по ее реализации.

В этом документе также идет речь о взаимодействии приграничных районов. Акцент сделан на использовании цифровых технологий и инновационных разработок. Концепцию предлагается представить на рассмотрение Совета глав государств ШОС, заседание которого состоится в Санкт-Петербурге 22−23 июля 2020 года.

Главы правительств утвердили регламент консорциума экономических аналитических центров ШОС — по одному такому центру будет определено в каждой стране-участнице организации.

Утверждены концепция взаимодействия железнодорожных администраций членов ШОС и решение о подготовке рамочного соглашения между правительствами ШОС о формировании системы интегрированного управления транспортными перевозками. Цель этого документа — выработка единой системы взаимодействия по всем видам транспорта.

Премьер-министры стран организации утвердили программу развития экологического благополучия городов ШОС и решение о сотрудничестве в области торговли услугами между странами ШОС.

В ходе заседания совета был также подписан меморандум о взаимопонимании между секретариатом ШОС и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН об обмене информацией между ШОС и ФАО, а также проведении совместных семинаров и круглых столов.

Таможенные службы стран ШОС на заседании подписали меморандум о взаимной интеграции национальных транзитных систем. Документ определяет правила взаимодействия и интеграции национальных транзитных систем «с прицелом на дальнейшее углубление».

Меморандум также позволит ускорить и упростить порядок совершения таможенных операций, создать условия для внедрения безбумажных технологий, унифицировать принципы функционирования национальных информационных систем.

Всего в рамках заседания Совета глав правительств стран ШОС подписано 14 документов, из них 12 визировали непосредственно премьер-министры.