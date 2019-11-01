В октябре прирост среднего уровня цен на потребительском рынке составил 1,5%, говорится в отчете Государственного комитета Узбекистана по статистике.

В целом за январь-октябрь товары и услуги на потребительском рынке стали дороже на 11,4%. Относительно октября 2018 года средний уровень цен в потребительском секторе страны повысился на 16,3%.

Продовольственные товары в среднем за месяц подорожали на 2,8%, непродовольственные — на 0,7%, услуги — на 0,4%. Для сравнения: в октябре 2018 года продовольственные товары в среднем за месяц прибавили в цене 2,3%, непродовольственные товары и услуги — по 0,5%.

Из основных групп продовольственных товаров в октябре существеннее других повысились цены на хлебопродукты (8,8%), яйца (7,3%), мясо, птицу и рыбу, а также на общественное питание (1,7%).

За истекшие десять месяцев ощутимее всего подорожали мясо, птица и рыба (20%), хлебопродукты (18,6%), молочные продукты (14%) и общественное питание (18,4%).

Уровень цен на фрукты, овощи и картофель за месяц практически не изменился (прирост лишь на 0,1%). При этом изменение цен на товары этой группы было неравномерным: помидоры подорожали на 11,5%, огурцы — на 8,7%, чеснок — на 7,1%, арбузы — на 3,5%, виноград — на 3,4%, яблоки — на 3,3%, картофель — на 3,1%. Лук стал дешевле на 14,4%, морковь — на 9,1%, цитрусовые — на 3%, тыква — на 2,6%, груши — на 1,2%.

В целом за январь-октябрь ощутимее всего был рост цен на чеснок (в 1,7 раза), лук (1,5 раза), морковь (на 24,9%), бананы (на 18,7%), цитрусовые (на 18,3%). Наиболее значительное снижение отмечено на свежие огурцы и помидоры (на 76,6% и 64,7%), а также на арбузы и дыни (на 28,4% и 11,5%).

Сахар стал дороже за месяц на 5,1%, кондитерские изделия и другие пищевые продукты (соль, специи, приправы, соусы и т. д. ) — в среднем на 1%, кофе и чай — на 0,9%. Пищевые жиры прибавили в цене на 2,3%, маргарин — на 1,8%, сливочное, хлопковое и подсолнечное масла — на 1,4%, 1,1% и 0,6%.

Из основных групп непродовольственных товаров в октябре ощутимее всего повысились цены на табачные изделия (5,7%), личный транспорт (2,3%), ковры и ковровые изделия (1,4%), моющие и чистящие средства (1,2%), товары личной гигиены (0,9%), строительные материалы и бытовой текстиль (0,8%), одежду и обувь (0,6%). Цены на пропан и метан снизились на 5,3% и 0,3% соответственно.

С начала года наиболее заметным был рост цен на горючее для автомобилей (21,6%), книги, газеты и журналы (20,7%), моющие и чистящие средства (13,9%), ювелирные изделия (13,9%), основные бытовые товары и электроприборы (12,5%), культтовары (12%).

При среднем приросте тарифов на услуги за октябрь на 0,4%, выше этого значения дорожали услуги в области спорта (2,2%), бытовые услуги (1,2%), медицинские (0,8%), услуги по отдыху и пассажирского транспорта (по 0,6%).