Сотрудница службы движения Ташкентского метрополитена Х. Н. задержана по подозрению в мошенничестве, сообщила пресс-служба метро.

Сообщается, что она обещала гражданину Д. М. за 2 млн сумов (менее 160 долларов) устроить его на работу. Её задержали при получении «аванса» в 1 млн сумов.

В отношении Х. Н. возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 168 Уголовного кодекса Узбекистана — мошенничество, совершённое повторно.

В метрополитене попросили сообщать о коррупционных ситуациях по телефонам 71−239−8930, 93−700−0325 или через социальные сети предприятия.