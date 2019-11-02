Приобщение к культуре — эффективное средство социализации и инклюзии детей и взрослых с различными формами инвалидности в общество. Изучение искусства развивает духовно и интеллектуально. Оно приносит эстетическое удовольствие. Однако все ли в Узбекистане могут насладиться походом в театр, музей или парк?

В конце августа по инициативе Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры на основе социального партнёрства с общественным объединением инвалидов ННО «Шароит Плюс» был проведён пилотный мониторинг доступности восьми культурных учреждений столицы.

Процессом мониторинга руководили люди с различными формами инвалидности. Они попытались попасть в восемь объектов: ГАБТ им. Алишера Навои, Молодёжный театр, Музей истории Узбекистана, парк культуры и отдыха им. Гафура Гуляма, Ташкентский зоопарк и Ташкентский цирк, Центральную библиотеку для слепых, а также Институт искусств и культуры.

Специально для мониторинга был составлен вопросник из 20 пунктов. По ним участники оценили доступность зданий и прилегающих территорий культурных объектов для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также наличие разумных приспособлений для людей с нарушениями зрения и слуха.

Видео

Почему люди с инвалидностью редко ходят в театры и музеи

Каждый наш поход начинался с изучения близлежащей автобусной остановки и измерения расстояния от неё до культурного учреждения. Кроме того, нас интересовало наличие доступных подъездных путей и специально оборудованной автостоянки для людей с инвалидностью. Всё это относится к объектам городской социальной инфраструктуры, и во всех восьми случаях группа мониторинга столкнулась с многочисленными барьерами.

Однако не всё так плохо, так как среди восьми объектов есть и чемпион по доступности — ГАБТ им. Алишера Навои. Всё дело в том, что в 2015 году в здании театра завершилась капитальная реконструкция, и почти все нормы доступности были учтены. Здание театра было построено в 1947 году и до реконструкции не соответствовало требованиям доступности.

Теперь парадный вход в театр и фойе оборудованы пандусом с правильным углом наклона. Туалетная комната приспособлена для маломобильных граждан — с поручнями для удобства пользования унитазом. В центре зрительного зала предусмотрены две боковые площадки для пользователей инвалидных колясок, а также соседние места для сопровождающих.

После театра им. Алишера Навои мы направились в ещё один из старейших театров — Молодёжный театр Узбекистана — и сразу, у основного входа, столкнулись с неприспособленным новым пандусом. Его угол наклона и сама конструкция не позволяют пользователю инвалидной коляски самостоятельно подняться к панорамному входу театра. Другой барьер — в фойе, там нет пандуса, и троим мужчинам пришлось поднимать участника нашей группы мониторинга.

Не очень пригодный пандус у панорамного входа в Молодежный театр Узбекистана, август 2019 года. Фото автора.

В Молодёжном театре нет ни доступного туалета, ни специальных площадок в зрительном зале для посетителей, пользующихся инвалидной коляской. На наш вопрос, как часто приходят посетители с инвалидностью, директор театра ответил, что они приходят редко и в основном это воспитанники детских школ-интернатов. Однако почему дети и молодёжь с инвалидностью не так часто посещают театр? Может быть, это связано с его недоступностью?

Было очень сложно попасть в Музей истории Узбекистана — вся прилегающая территория музея в многочисленных ступеньках, а тротуар заставлен несколькими рядами автомобилей. Для человека в инвалидной коляске единственно возможный вход — это боковой служебный вход, который при желании можно переоборудовать для людей с инвалидностью. Необходимо только развесить информационно-указательные знаки о специальном входе сбоку, а также сделать пандусы на двух ступеньках, ведущих в этот служебный вход.

Через парковку и ступеньки — к истории. У основного входа в Музей истории Узбекистана, август 2019 года. Фото автора.

Здание музея истории было построено в 1970 году, и кардинально оснащать основной вход музея подъёмными механизмами может быть довольно затратным и сложным делом, а также может навредить архитектурному облику здания. Необходимо относиться креативно к адаптации старых зданий и искать малозатратные и безопасные способы обеспечения доступности, например, переоборудовать боковой служебный вход.

На первом этаже музея расположена выставочная галерея, а остальные три этажа знакомят посетителя с разными историческими периодами. Пассажирский лифт был неисправен, и нам пришлось использовать грузовой, который также можно включить в экспонаты музея. Мы смогли подняться только на третий этаж, потому что выход на второй и четвертый этаж был заблокирован. Туалет в музее не приспособлен — узкие кабинки шириной 60 см, куда посетитель в инвалидной коляске не сможет зайти.

Почему многие учреждения культуры остаются недоступными

Все новые здания и сооружения должны строиться с учетом требований доступности для лиц с инвалидностью, что закреплено законом «О социальной защищенности инвалидов» 1991 года, а также строительными нормами и правилами (СНиП). Это касается и учреждений культуры и досуга. За необеспечение беспрепятственного доступа нарушители должны привлекаться к административной ответственности.

Многие объекты культурного наследия построены до 1990-х годов, в отсутствие закреплённых требований безбарьерной среды. Это одна из причин трудностей реконструкции и переоборудования культурных учреждений для обеспечения нужд людей с инвалидностью и других маломобильных граждан.

Другой причиной может быть то, что объекты культуры часто являются охраняемыми государством памятниками архитектуры и приспосабливать их под требования доступности является крайне сложной задачей из-за необходимости согласования и координации изменений в облике сооружений с многочисленными ведомствами.

Ещё одной проблемой может быть простое нежелание или низкая осведомленность местной администрации о доступности. Вселяет надежду проект Общественного совета при хокимияте Ташкента «Город для всех» с привлечением немецкого архитектора и специалиста по доступности Филиппа Мойзера. Проектом предусмотрена разработка руководства по адаптации зданий на примере Ташкента, анализ 20 общественно значимых объектов, а также адаптацию 4 из них.

Почему доступность важнее благотворительности

Мы продолжили мониторинг доступности во втором по площади парке Ташкента — парке культуры и отдыха имени Гафура Гуляма. Из четырёх входов отвечает требованиям доступности только главный вход с безбарьерной поверхностью. Остальные два входа оборудованы пандусами, но они выполнены с уклоном, намного превышающим установленные нормы. Один боковой вход вообще не оборудован пандусом.

Ни один из трёх общественных туалетов в парке не приспособлен для посетителей парка, передвигающихся на коляске. Вредная туалетчица стала выгонять нас, выкрикивая, что, мол, только нас ей не хватало и лучше было бы ей умереть, чем столкнуться с нами. Она добавила под конец: «Зачем вы требуете доступные туалеты, как будто каждый день „инвалиды“ в парк ходят». Но, конечно же, вся ответственность за доступность лежит на администрации парка.

Чтобы зайти в туалет в парке, необходимо преодолеть пару ступенек. Однако даже попав внутрь, посетитель с нарушениями опорно-двигательного аппарата не в состоянии использовать напольный унитаз, или чашу «Генуя», которая установлена во всех туалетах парка. Единственным исключением является унитаз, установленный в ангаре для хранения детских машинок.

Член ННО «Шароит Плюс», пользующаяся инвалидной коляской, испытала серьёзное неудобство из-за отсутствия в парке доступного туалета. Та самая вредная туалетчица отказалась помогать ей и указала на заросли ёлок за строением, где можно «справить нужду». Это место оказалось очень скользким, подтопленным водой из фонтанчиков в траве. В итоге участница мониторинга поскользнулась и упала в воду.

Когда мы провожали её домой и останавливали такси, ни один из водителей не соглашался брать её в салон ссылаясь на то, что её брюки мокрые. Кому предъявить иск за такой моральный ущерб и дискриминацию? Очевидно, руководству парка.

В Англии паралимпийский атлет отсудила себе приличную финансовую компенсацию за то, что доступный туалет в поезде был в неисправном состоянии. В итоге Министерство транспорта Великобритании разработало план действий по доступности транспортной инфраструктуры с прямым вовлечением людей с инвалидностью.

Прогулочные дорожки на окраине парка небезопасны для передвижения не только посетителей на инвалидных колясках, но и для людей без инвалидности. Фото автора, август 2019 года.

Нас внезапно остановил мужчина и представился начальником охраны парка. Он попросил «не очернять хорошую репутацию парка», потому что руководство проводит благотворительные акции в честь Международного дня инвалидов и защиты детей и других национальных праздников. Конечно, такие мероприятия заслуживают уважения.

Но разовые празднества не соответствуют принципам инклюзии в сфере культуры. Подобные благотворительные акции чаще имеют безвариантный сценарий специально организованного мероприятия для детей и взрослых с инвалидностью. Мы надеемся, что парк Гафура Гуляма не ограничится благотворительным подходом к проблеме и действительно станет «народным», когда после его реконструкции на территории сделают хотя бы один доступный туалет.

Проблема недоступности туалетов актуальна и для Ташкентского цирка, который также проходит процесс реконструкции.

Почему их место всегда в зрительном зале, а не на сцене?

Следующим объектом мониторинга стал Государственный институт искусств и культуры Узбекистана — одно из основных образовательных учреждений сферы культуры. На территории института располагаются 11 зданий, включая учебный театр, ректорат, два учебных здания, информационно-ресурсный центр (библиотека), три общежития, столовую, спортивный комплекс и бассейн. Нам потребовалось целых три часа, чтобы провести тщательный мониторинг доступности всего института.

Карта-схема территории Института культуры и искусства, август 2019 года. Фото автора.

Новые здания института были построены в 2015 году, и везде установлены пандусы с поручнями, которые более или менее соответствуют строительным нормам. В основном учебном корпусе установлен единственный лифт, который открыли специально для нас. Вход в лифт очень узкий и не соответствует требованиям доступности. На втором этаже ректората также есть учебные аудитории и основные кафедры, но в здании нет лифта.

В учебном театре сделали доступный туалет с широким входом и поручнями. Однако в зрительном зале не предусмотрены места для посетителей, пользующихся инвалидной коляской. Часто таких зрителей «сажают» у входных дверей близко к сцене, но такое скопление осложняет проход других зрителей, что может быть крайне опасным в случаях экстренной эвакуации. В связи с этим необходимо предусматривать специальные площадки в зрительных рядах для того, чтобы не создавать помехи другим в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, сцены в учебном театре и в актёрских мастерских учебного корпуса абсолютно не приспособлены для людей с физической инвалидностью. Сложилось впечатление, что человек в инвалидной коляске не может стать актёром театра или кино. Преподаватели по направлению «Актёрское искусство» дали нам понять, что актёр должен обладать пластикой и красотой движений. А какая пластика может быть у человека в инвалидной коляске?! Выяснилось, что по данному направлению не обучается ни один студент с инвалидностью.

Чтобы преодолеть этот пандус на территории института, нужна недюжинная сила пользователя инвалидной коляски. Фото автора.

К сожалению, верхние этажи общежитий оказались недоступными — в зданиях нет лифтов. Кроме того, туалеты в мужском общежитии общие и везде установлены напольные унитазы. На первом этаже женского общежития есть лишь одна доступная комната для проживания студента с инвалидностью, но и она оказалась «не очень доступной» — дверь в туалет узкая и не установлены поручни для унитаза и душевой.

Как обеспечить доступность культурного контента

Необходима не только физическая доступность зданий и территорий культурных учреждений, но и доступные форматы культурного контента для посетителей с нарушениями зрения и слуха. Например, ГАБТ им. Алишера Навои и Молодёжный театр не оснащены системой тифлокомментирования для незрячих зрителей, которые без специального аудиосопровождения неспособны полностью понимать, какие движения актеров выполняются на сцене.

Для зрителей с нарушением слуха необходимо автоматическое субтитрирование спектаклей, фильмов и телевизионных программ. В двух театрах, где побывала наша группа мониторинга, есть возможность открытого показа субтитров для всей публики при помощи экрана, установленного над сценой. В зарубежных театрах распространена раздача специальных субтитрирующих планшетов. Это удобно не только для глухих зрителей, но и для иностранных туристов, которые хотели бы смотреть спектакль на английском языке.

Для слабослышащих пользователей слуховых аппаратов необходимо установить индукционную петлю. Такое устройство может преобразовывать голоса актеров, музыку во время концерта и звук фильма в кинотеатре и передавать их без шумовых помех на слуховой аппарат в режиме «телекатушки» или коротко в режиме «T». Таким образом, если человек со слабым слухом будет сидеть даже в последнем ряду, он будет способен полностью слышать представление. Звуковые объявления в культурных учреждениях могут таким же образом передаваться на слуховой аппарат. В учреждениях культуры также можно установить информационное табло с бегущей строкой для глухих посетителей.

В Музее истории Узбекистана для полноценного восприятия музейных экспонатов и коллекций незрячими посетителями можно создать макеты музейных предметов и бюсты выдающихся исторических личностей. В музее можно также разработать интересный маршрут для слепых посетителей со специально обученным гидом и звуковым сопровождением для усиления интерактивности и тактильных ощущений. Ещё одним необходимым разумным приспособлением является описание экспонатов на шрифте Брайля.

В Ташкентском зоопарке можно было бы установить тактильную мнемосхему прилегающей территории с месторасположениями различных животных. Более того, данный маршрут можно было бы проложить и с помощью жёлтой тактильной плитки — напольной разметки для посетителей с нарушениями зрения.

Тактильную плитку также необходимо проложить от близлежащей автобусной остановки до Республиканской центральной библиотеки слепых. Такая разметка не помешала бы и на территории Института культуры, где учатся несколько студентов с инвалидностью по зрению.

В библиотеке для слепых читальные залы и весь книжный фонд находится на втором этаже и в здании нет лифта. Туалет расположен на первом этаже, но не очень пригоден для использования людьми с инвалидностью и не соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

По итогам мониторинга доступности ННО «Шароит Плюс» провело тренинг для руководителей и сотрудников всех восьми учреждений культуры. Участники ознакомились с социальной моделью инвалидности и инклюзивности в культурных учреждениях. В результате участники разработали свой предварительный план действий на следующие шесть месяцев в целях обеспечения доступности и разумных приспособлений в своих учреждениях.

Кому необходима доступность культуры?

Результаты исследования «Анализ туризма в Узбекистане», проведённого Всемирной туристской организацией в 2015 году, показывают, что наибольшую часть (42%) туристов, приезжающих в нашу страну, представляют люди от 55 лет и старше. Вторым наиболее распространённым ответом на вопрос, как турист нашёл время для путешествия по Узбекистану, был ответ «Я нахожусь на пенсии». Многие туристы в преклонном возрасте также относятся к категории маломобильных групп и, как и люди с инвалидностью, нуждаются в доступности культурных и туристических объектов.

Необходимо позаботиться о физической доступности достопримечательностей, музеев, исторических памятников, строительства доступных туалетов в общественных местах, установки пригодных пандусов и подъемников и других реальных мер. Доступность необходима также для лиц преклонного возраста, беременных женщин, родителям с детскими колясками и детям дошкольного возраста.

Обеспечение доступности культурных, рекреационных и туристических объектов является выгодным и для людей с инвалидностью, и для маломобильных групп населения и гостей нашей страны. В таких понятиях как «универсальный туризм», «доступный туризм» и «безбарьерный туризм» кроется большой бизнес-потенциал.

Это своего рода инвестиции в повышение реальной привлекательности туристических объектов и развития сферы туризма. В конечном итоге от доступности культуры выиграют все — государственный бюджет, частные предприниматели в сфере туризма, сами туристы и социально уязвимые слои населения.

Как обеспечить доступ к культуре для всех

По республике функционируют 37 театров, 350 музеев, 225 парков культуры и отдыха, 7476 объектов культурного наследия и других учреждений, подведомственных Министерству культуры. Наш мониторинг наглядно продемонстрировал, насколько столичные театры, музеи, парки и другие объекты культуры неудобны для посещения людьми с инвалидностью и маломобильными группами населения. Очевидно, что работа по формированию безбарьерной культурной среды находится на начальном этапе.

В соответствии со статьей 30 Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Узбекистан подписал в 2009 году, но до сих пор не ратифицировал, государства-участники должны признавать права людей с инвалидностью участвовать наравне со всеми в культурной жизни, проведении досуга и отдыха, а также занятия спортом, и принять все надлежащие меры для реализации ими данного права.

В этих целях Министерство культуры разрабатывает программу инклюзивности в учреждениях культуры и искусства на 2020−2021 годы. В конце сентября Кабинетом Министров на общественное обсуждение было вынесено постановление «О совершенствовании деятельности учреждений культуры и искусства с учетом инклюзивности».

С 1 по 3 ноября в Самарканде проходит первый благотворительный полумарафон в целях повышения осведомлённости общественности о доступности культурных учреждений. Вырученные средства будут направлены на оснащение специализированным оборудованием тифлокомментирования одного из театров Ташкента, а также обучение специалистов.

Для достижения поставленных целей необходимо продолжить практику проведения регулярных мониторингов доступности всех типов культурных учреждений с прямым участием общественных организаций людей с инвалидностью на основе закона «О социальном партнёрстве». Результаты мониторингов позволят создать рейтинг доступности культурных учреждений, а также рейтинг лучших областей и районов по развитию инклюзивной среды в объектах культуры, спорта и досуга.

Во всех восьми культурных учреждениях — объектах мониторинга доступности мы спрашивали, работают ли у них сотрудники с инвалидностью. Выяснилось, что из четырёхсот штатных сотрудников цирка лишь один дворник с физическими нарушениями. Почему, к примеру, люди с инвалидностью не могут быть привлечены к работе на кассах?

Многие объекты подведомственны Минкульту, а госучреждения должны следовать обязательной 3-процентной квоте трудоустройства лиц с инвалидностью согласно статье 25 закона о «Социальной защищенности инвалидов». Наличие работников культуры с инвалидностью могло бы положительно повлиять на создание безбарьерной среды и разумных приспособлений в этих учреждениях, послужив своего рода импульсом для обеспечения доступности культуры.

Конвенция о правах инвалидов обязывает государства-участники принимать надлежащие меры к тому, чтобы наделить людей с инвалидностью возможностью развивать и использовать свой творческий, художественный и интеллектуальный потенциал — «не только для своего блага, но и ради обогащения всего общества».

Наша жизнь — это сцена, и сцена должна быть инклюзивной, как и, впрочем, наше общество. Актёрская пластика может быть разной, и говорить, что её нет у пользователя инвалидной коляски, равносильно его дискриминации. У всех людей есть красота движений.

Почему персонажей с инвалидностью в кино и театре играют люди без инвалидности? Почему мы не даём шанс людям с инвалидностью стать актёрами и играть самих себя? Почему мы так редко включаем их в творческие коллективы, как это было сделано на примере Лаборатории «Инклюзивного театра» в театре «Ильхом»?

Инклюзивные творческие проекты растят толерантность и неравнодушие к проблемам доступности культуры для всех.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции и Фонда развития культуры и искусства при Министерстве культуры.