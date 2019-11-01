В Чиракчинском районе Кашкадарьинской области в результате столкновения легкового автомобиля Tico с грузовиком «ЗИЛ» погибли два человека, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба Следственного департамента при Министерстве внутренних дел Узбекистана.

Авария произошла 31 октября примерно в 10:30 на территории села Корабуруг на участке пересечения дорог 4К84 и 4Р342. Водитель Tiko Ш. Т., направляясь по маршруту «Шорбозор-Чирокчи-Шахрисабз», столкнулся с «ЗИЛ», за рулем которого находился Б. Б.

Ш. Т. и его пассажир Б. У. скончались на месте, остальные пассажиры автомобиля с различными телесными повреждениями были госпитализированы в Чиракчинское районное медицинское объединение.

Следственный отдел при ОВД Чиракчинского района возбудил уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее человеческие жертвы) Уголовного кодекса. Ведется предварительное расследование.

В этот же день примерно в 21:40 в Каршинском районе Кашкадарьи в столкновении автомобилей Lacetti и Nexia девять человек получили травмы различной степени.





Как уточняется в сообщении, Н. Х., управляя Lacetti на основании нотариальной доверенности, на 50-м км трассы 4R87 по маршруту «Карши-Еттитом» выехал на встречную полосу и столкнулся с Nexia под управлением Р. З.

В результате аварии пострадали водитель Nexia Р. З. и его три пассажира, а также водитель Lacetti Н. Х. и его четыре пассажира.

Следственный отдел при ОВД Каршинского района проводит доследственную проверку по факту происшествия.