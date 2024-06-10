Политика

Торговый представитель США Кэтрин Тай 11−12 июня посетит Ташкент и Самарканд. Она встретится с президентом Узбекистана и другими официальными лицами. Затем она примет участие в заседании совета Рамочного соглашения о торговле и инвестициях между США и странами региона в Астане.

Генассамблея ООН единогласно одобрила резолюцию, разработанную Китаем и Узбекистаном, об объявлении 10 июня Международным днём диалога между цивилизациями. Цели — повышение осведомлённости о ценности разнообразия цивилизаций и содействие диалогу, взаимному уважению и глобальной солидарности.

Начальником Главного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента назначен Фазлиддин Бахромов. В 2019—2020 годах он уже работал в управлении транспорта столицы.

Экономика

При президенте обсудили развитие сотрудничества Узбекистана с Турцией и Саудовской Аравией. С первой страной планируется снижение тарифов и пошлин на текстильные, кожевенные и электротехнические изделия, со второй — проекты по транспорту, цифровизации, инфраструктуре, здравоохранению и энергетике.

В Узбекистане внедрят сниженные ночные тарифы на электроэнергию для стимулирования домашней зарядки электромобилей, говорилось на совещании у президента.

Общество

Первая половина недели в Узбекистане будет умеренно жаркой, днём температура воздуха будет в пределах +36…+39 градусов. Во второй половине недели дневная температура немного понизится — до +32…+35 градусов. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

После утреннего возгорания подземного кабеля рядом со зданием МВД Узбекистана наблюдаются сбои в оказании паспортных и адресных услуг, сообщили Минюст и ГУВД Ташкента. В близлежащих махаллях было временно отключено электричество.

Саидазиз Саидалиев, известный как «Саидазиз медгородок», и ещё 28 человек 11 июня предстанут перед судом. Им предъявлены обвинения по 14 статьям Уголовного кодекса, в том числе в вымогательстве, мошенничестве, хулиганстве и организации преступного сообщества.

В «Региональных электрических сетях» опровергли сообщения о наличии суточной нормы на потребление электроэнергии в 6,6 кВт·ч.

Культура

В ташкентской частной галерее Artikul 32 открылась художественная выставка «Сомса, кофе и котики» нашей соотечественницы Гули Громовой. Обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров проверил экспозицию на наличие всех трёх составляющих её названия.

Мир

Попытка России открыть новый фронт в Харьковской области, похоже, «зашла в тупик», а на фоне возобновления поставок вооружения в Украину, «окно для российского прорыва сужается», пишет Bloomberg.

Основатель Telegram Павел Дуров планирует этим летом посетить Центральную Азию. Цель поездки, по его словам, — изучить, как люди используют Telegram и каковы их цифровые потребности.

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