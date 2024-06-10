Политика
Торговый представитель США посетит Узбекистан
Торговый представитель США Кэтрин Тай 11−12 июня посетит Ташкент и Самарканд. Она встретится с президентом Узбекистана и другими официальными лицами. Затем она примет участие в заседании совета Рамочного соглашения о торговле и инвестициях между США и странами региона в Астане.
10 июня по инициативе Узбекистана и Китая объявлено Днём диалога между цивилизациями
Генассамблея ООН единогласно одобрила резолюцию, разработанную Китаем и Узбекистаном, об объявлении 10 июня Международным днём диалога между цивилизациями. Цели — повышение осведомлённости о ценности разнообразия цивилизаций и содействие диалогу, взаимному уважению и глобальной солидарности.
Назначен начальник Главного управления транспорта Ташкента
Начальником Главного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента назначен Фазлиддин Бахромов. В 2019—2020 годах он уже работал в управлении транспорта столицы.
Экономика
Узбекистан планирует осваивать горные территории по опыту Турции
При президенте обсудили развитие сотрудничества Узбекистана с Турцией и Саудовской Аравией. С первой страной планируется снижение тарифов и пошлин на текстильные, кожевенные и электротехнические изделия, со второй — проекты по транспорту, цифровизации, инфраструктуре, здравоохранению и энергетике.
Для стимулирования домашней зарядки электромобилей внедрят ночные тарифы
В Узбекистане внедрят сниженные ночные тарифы на электроэнергию для стимулирования домашней зарядки электромобилей, говорилось на совещании у президента.
Общество
Первая половина недели в Узбекистане будет жаркой
Первая половина недели в Узбекистане будет умеренно жаркой, днём температура воздуха будет в пределах +36…+39 градусов. Во второй половине недели дневная температура немного понизится — до +32…+35 градусов. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы.
Возгорание кабеля в Ташкенте вызвало сбои в оказании ряда госуслуг
После утреннего возгорания подземного кабеля рядом со зданием МВД Узбекистана наблюдаются сбои в оказании паспортных и адресных услуг, сообщили Минюст и ГУВД Ташкента. В близлежащих махаллях было временно отключено электричество.
Суд над «Саидазизом медгородком» и ещё 28 обвиняемыми начнётся в Ташкенте 11 июня
Саидазиз Саидалиев, известный как «Саидазиз медгородок», и ещё 28 человек 11 июня предстанут перед судом. Им предъявлены обвинения по 14 статьям Уголовного кодекса, в том числе в вымогательстве, мошенничестве, хулиганстве и организации преступного сообщества.
В «РЭС» опровергли наличие суточной нормы на потребление электричества
В «Региональных электрических сетях» опровергли сообщения о наличии суточной нормы на потребление электроэнергии в 6,6 кВт·ч.
Культура
«Вкус спокойствия». В Ташкенте открылась выставка художницы Гули Громовой
В ташкентской частной галерее Artikul 32 открылась художественная выставка «Сомса, кофе и котики» нашей соотечественницы Гули Громовой. Обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров проверил экспозицию на наличие всех трёх составляющих её названия.
Мир
Российское наступление в Харьковской области «зашло в тупик» — Bloomberg
Попытка России открыть новый фронт в Харьковской области, похоже, «зашла в тупик», а на фоне возобновления поставок вооружения в Украину, «окно для российского прорыва сужается», пишет Bloomberg.
Павел Дуров планирует этим летом посетить Центральную Азию
Основатель Telegram Павел Дуров планирует этим летом посетить Центральную Азию. Цель поездки, по его словам, — изучить, как люди используют Telegram и каковы их цифровые потребности.
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