Политика

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Торговый представитель США посетит Узбекистан

Торговый представитель США Кэтрин Тай 11−12 июня посетит Ташкент и Самарканд. Она встретится с президентом Узбекистана и другими официальными лицами. Затем она примет участие в заседании совета Рамочного соглашения о торговле и инвестициях между США и странами региона в Астане.

дайджест

10 июня по инициативе Узбекистана и Китая объявлено Днём диалога между цивилизациями

Генассамблея ООН единогласно одобрила резолюцию, разработанную Китаем и Узбекистаном, об объявлении 10 июня Международным днём диалога между цивилизациями. Цели — повышение осведомлённости о ценности разнообразия цивилизаций и содействие диалогу, взаимному уважению и глобальной солидарности.

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дайджест

Назначен начальник Главного управления транспорта Ташкента

Начальником Главного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Ташкента назначен Фазлиддин Бахромов. В 2019—2020 годах он уже работал в управлении транспорта столицы.

Экономика

дайджест

Узбекистан планирует осваивать горные территории по опыту Турции

При президенте обсудили развитие сотрудничества Узбекистана с Турцией и Саудовской Аравией. С первой страной планируется снижение тарифов и пошлин на текстильные, кожевенные и электротехнические изделия, со второй — проекты по транспорту, цифровизации, инфраструктуре, здравоохранению и энергетике.

дайджест

Для стимулирования домашней зарядки электромобилей внедрят ночные тарифы

В Узбекистане внедрят сниженные ночные тарифы на электроэнергию для стимулирования домашней зарядки электромобилей, говорилось на совещании у президента.

Общество

дайджест

Первая половина недели в Узбекистане будет жаркой

Первая половина недели в Узбекистане будет умеренно жаркой, днём температура воздуха будет в пределах +36…+39 градусов. Во второй половине недели дневная температура немного понизится — до +32…+35 градусов. В отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы.

дайджест

Возгорание кабеля в Ташкенте вызвало сбои в оказании ряда госуслуг

После утреннего возгорания подземного кабеля рядом со зданием МВД Узбекистана наблюдаются сбои в оказании паспортных и адресных услуг, сообщили Минюст и ГУВД Ташкента. В близлежащих махаллях было временно отключено электричество.

дайджест

Суд над «Саидазизом медгородком» и ещё 28 обвиняемыми начнётся в Ташкенте 11 июня

Саидазиз Саидалиев, известный как «Саидазиз медгородок», и ещё 28 человек 11 июня предстанут перед судом. Им предъявлены обвинения по 14 статьям Уголовного кодекса, в том числе в вымогательстве, мошенничестве, хулиганстве и организации преступного сообщества.

дайджест

В «РЭС» опровергли наличие суточной нормы на потребление электричества

В «Региональных электрических сетях» опровергли сообщения о наличии суточной нормы на потребление электроэнергии в 6,6 кВт·ч.

Культура

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«Вкус спокойствия». В Ташкенте открылась выставка художницы Гули Громовой

В ташкентской частной галерее Artikul 32 открылась художественная выставка «Сомса, кофе и котики» нашей соотечественницы Гули Громовой. Обозреватель «Газеты.uz» Дмитрий Поваров проверил экспозицию на наличие всех трёх составляющих её названия.

Мир

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Российское наступление в Харьковской области «зашло в тупик» — Bloomberg

Попытка России открыть новый фронт в Харьковской области, похоже, «зашла в тупик», а на фоне возобновления поставок вооружения в Украину, «окно для российского прорыва сужается», пишет Bloomberg.

дайджест

Павел Дуров планирует этим летом посетить Центральную Азию

Основатель Telegram Павел Дуров планирует этим летом посетить Центральную Азию. Цель поездки, по его словам, — изучить, как люди используют Telegram и каковы их цифровые потребности.

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