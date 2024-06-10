В целях стимулирования зарядки электромобилей в домашних условиях в Узбекистане планируется внедрить сниженные ночные тарифы на электроэнергию. Об этом говорилось на совещании у президента Шавката Мирзиёева в понедельник, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства отметил, что за последние три года количество электромобилей в Узбекистане выросло в 10 раз и достигло 35 тысяч.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность учёта новых зарядных мощностей при развитии энергосистемы страны.

На совещании говорилось, что на улицах и возле многоквартирных домов можно будет устанавливать зарядные станции до 22 кВт, в домах — до 7 кВт.

Зарядных станций также станет больше на стоянках государственных организаций, торговых центров, отелей и мест отдыха.