Компания «Региональные электрические сети» опровергла сообщения в социальных сетях о наличии суточной нормы на потребление электроэнергии в 6,6 кВт·ч, при превышении которой тариф увеличивается. Информация появилась в Facebook-группе «Потребитель Уз», после чего её перепечатали некоторые СМИ.

«Эти сообщения совершенно беспочвенны, просим администраторов новостных каналов не распространять такую недостоверную информацию», — заявили в компании.

С 1 мая в Узбекистане были повышены тарифы на электроэнергию и газ и введены социальные нормы потребления. Для электроэнергии это 200 кВт·ч в месяц. Стоимость 1 кВт·ч в рамках соцнормы составляет 450 сумов, далее тариф повышается (например, следующие 100 кВт·ч — уже по 900 сумов).