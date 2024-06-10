Фазлиддин Фахриддин угли Бахромов назначен начальником Главного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Ташкента. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

Он родился в 1991 году. В 2016-м окончил бакалавриат Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте (факультет управления производством), в 2018 году — магистратуру, в 2020 году — магистратуру Вебстерского университета в Ташкенте (факультет управления проектами, стипендиат фонда «Эл-юрт умиди»).

До назначения работал специалистом в Офисе достижения результатов (Delivery Unit) Агентства стратегических реформ при президенте и начальником управления в Агентстве по делам молодёжи.

Ранее столичное подразделение Минтранса называлось Управлением транспорта.