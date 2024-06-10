За несколько месяцев российские войска добились лишь «ограниченных успехов» против украинских войск, испытывавших недостаток оружия и боеприпасов, пишет Bloomberg.

Теперь, когда поставки вооружений в Украину со стороны американских и европейских союзников возобновились, «окно для российского прорыва сужается», хотя Россия продолжает обстреливать ракетами и беспилотниками украинские города, включая энергетическую инфраструктуру, говорится в материале.

Агентство отмечает, что попытка России открыть новый фронт в Харьковской области, похоже, «зашла в тупик», не достигнув поставленной президентом РФ Владимиром Путиным цели — создания буферной зоны вдоль границы.

Российские войска также продвинулись «совсем незначительно» после взятия в феврале украинского города Авдеевка «ценой огромных потерь», а в последние несколько недель пытаются захватить город Часов Яр на востоке Донецкой области, обращает внимание Bloomberg.

«Это становится всё более серьёзной проблемой для Путина — военное преимущество его армии начинает ослабевать», — говорится в статье. Стратегию «войны на истощение» украинских сил, которую использует Россия, эксперты считают «очень дорогостоящей и кровавой» для самой российской армии.

Bloomberg отмечает, что баланс огневой мощи начинает меняться по мере поступления оружия в Украину после того, как Конгресс США одобрил долгожданный пакет помощи Киеву в 61 млрд долларов. При этом, по оценке агентства, в период задержек с поставками украинские войска в целом удерживали оборону, несмотря на десятикратное превосходство российской армии.

О провале наступления России в Харьковской области также заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Весомый результат — то, что российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию. Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые входят на нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление — усилено. И будет ещё ужесточено», — сказал он.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский на прошлой неделе заявлял, что Россия продолжает атаки на нескольких направлениях фронта, в том числе на харьковском, и ситуация «остаётся сложной», при этом он подчеркнул, что у ВСУ «есть шансы изменить ситуацию в свою пользу».