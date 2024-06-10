Торговый представитель США Кэтрин Тай посетит Узбекистан с 11 по 12 июня, сообщил её офис.

На первый день визита запланирована её встреча с президентом Шавкатом Мирзиёевым. Она также встретится с помощником президента Саидой Мирзиёевой, вице-премьером Жамшидом Ходжаевым, министром инвестиций, промышленности и торговли Лазизом Кудратовым и министром занятости и сокращения бедности Бехзодом Мусаевым.

Намечена встреча Кэтрин Тай с представителями организации Uzbek Forum, которая специализируется на трудовых правах и правах человека в целом, а также специалистами по мониторингу трудовых прав, обученными Международной организацией труда.

12 июня торговый представитель посетит Самарканд. Там она встретится с хокимом области Эркинжоном Турдимовым и посетит достопримечательности города.

На 12−13 июня запланирован визит Кэтрин Тай в Астану, где состоится заседание Рамочного соглашения о торговле и инвестициях (Trade and Investment Framework Agreement, TIFA) между США и странами Центральной Азии.

Кэтрин Тай — юрист, главный торговый советник Комитета по методам и средствам Палаты представителей США. На должность торгового представителя США её кандидатуру выдвинул президент Джо Байден.

Торговое представительство США — правительственное агентство, занимающееся координацией внешнеторговой политики, разработкой торгового законодательства и составлением двухсторонних и многосторонних торговых соглашений. Является частью исполнительного офиса президента США.