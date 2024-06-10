Основатель Telegram Павел Дуров сообщил в своём канале, что планирует этим летом посетить Центральную Азию.

«Как генеральный директор Telegram, я не беру отпуск. Вместо этого я продолжаю работать, встречаясь с нашими пользователями из необычных мест. Этим летом я решил посетить Центральную Азию, чтобы посмотреть, какая там жизнь, изучить, как люди используют Telegram и каковы их цифровые потребности», — написал он.

Какие именно страны планирует посетить и когда, Павел Дуров не уточнил, однако пообещал делиться с подписчиками Telegram-канала «своими открытиями».

Павел Дуров живёт в Дубае, имеет гражданства России, Франции, ОАЭ, а также государства Сент-Китс и Невис. Занимает 122-е место в рейтинге Forbes с состоянием в 15,5 млрд долларов.