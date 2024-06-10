Министерство юстиции Узбекистана сообщило о временных неполадках в оказании государственных услуг, связанных с паспортными и адресными услугами, после утреннего возгорания подземного кабеля рядом со зданием МВД в Ташкенте.

В ГУВД Ташкента также сообщили, что «с 10 июня в связи с профилактикой в единой автоматизированной информационной системе» происходят сбои в работе систем «Административная практика» и «Регистрационно-экзаменационный отдел» УБДД города.

Неполадки наблюдаются также в работе систем выдачи ID-карт и регистрация по постоянному и временному месту жительства Управления миграции и оформления гражданства ГУВД столицы.

Компания «Региональные электрические сети» сообщила, что возгорание, вызванное коротким замыканием, привело к повреждению кабеля, идущего от подстанции 35/10/6 кВ «Узбекистан».

Потребители в махаллях «Конституция» и «Юнус Ражабий» Яккасарайского района, а также в махаллях «Абдулла Авлоний» и «Ат-Термизий» Мирабадского района на время ремонта отключены от электроснабжения, говорится в сообщении.