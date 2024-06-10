Генеральная ассамблея ООН 7 июня единогласно одобрила резолюцию «Международный день диалога между цивилизациями», разработанную Китаем и Узбекистаном, сообщает пресс-служба МИДа.

Резолюция постановляет объявить 10 июня Международным днём диалога между цивилизациями в целях повышения осведомлённости о ценности разнообразия цивилизаций и содействия диалогу, взаимному уважению и глобальной солидарности.

Соавторами резолюции выступили более 80 стран-членов ООН, в т. ч. все страны Центральной Азии, Армения, Азербайджан, Беларусь, Бахрейн, Венгрия, Египет, Индонезия, Иран, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, Малайзия, ОАЭ, Пакистан, Россия и Турция.

«В документе отражены видения руководства Узбекистана, озвученные на 78-й сессии Генассамблеи ООН в 2023 году и Самаркандском саммите ШОС в 2022 году о необходимости продвижения духа солидарности во имя общей безопасности и процветания, стремления к конструктивному сотрудничеству, а также мобилизации усилий международного сообщества для достижения мира и устойчивого процветания», — сообщили в МИДе.

В резолюции положительно отмечается вносимый всеми культурами и цивилизациями вклад в обогащение человечества, признается важное значение религиозного и культурного разнообразия в мире. Поощряется терпимость, уважение, диалог и сотрудничество между различными культурами и цивилизациями.