Полтора года назад известный в Узбекистане и за его пределами художник Бобур Исмаилов открыл в ташкентской махалле «Ракат» частную галерее Artikul 32. За прошедшее время это уютное арт-пространство успели освоить не только коллеги Исмаилова по цеху, но представители смежных жанров и профессий в искусстве. Причём, как отечественных, так и зарубежных.

Фото: Умар Курбанов / Art-blog.uz



Гуля Громова уже более 15 лет живёт и работает в соседнем Алматы, но основы стиля её творчества были заложены в узбекской кузнице талантов живописи — художественном училище имени П.П. Бенькова и Ташкентском театрально-художественном институте. Сегодня в багаже уроженки Ферганы более десяти коллективных и шесть персональных выставок в Узбекистане, Казахстане и России. Её работы находятся у частных коллекционеров в разных странах. И, не боясь загадывать, скажем, что картины выставки «Сомса, кофе и котики» тоже не задержатся в галерее.





Все, кто приходит на выставку, могут убедиться в наличии всех трёх составляющих её названия воочию. Экспозиция состоит из 22 новых работ Громовой, связанных между собой особым взглядом на еду, присущим любому, кто связан с Узбекистаном, и кошачьими симпатиями. Что касается художественного восприятия, то, кажется, дело не только в них, а в той спокойной настойчивости, с которой художница объясняет современному зрителю азы мироздания.

(слева направо) Гуля Громова и искусствовед Наталья Мусина. Фото: Умар Курбанов / Art-blog.uz



Работы Громовой говорят о том, насколько сложны и красивы в своей простоте самые, казалось бы, банальные вещи: аромат дастархана, пенье птиц, урчанье кошки.





«Готовилась я новым работам примерно полгода. Понимала, что написать что-то своё, когда огромное количество художников пишут на эту тему, — ответственная для меня задача. В первую очередь, я поняла, что хочу написать коллекцию спокойную, добрую. Сейчас, когда на нас со всех сторон льётся негативная информация, не хватает чувства спокойствия. В Ташкенте я постаралась создать его очаг», — рассказала «Газете.uz» Гуля Громова.





Самое удивительное, что работы художницы — это страстная живопись. На открытии выставки один из коллег сравнил её с дрессировщиком тигров, говоря об умении Громовой подчинять любой своей идее агрессивные цвета в живописи.





Главные герои картин — персонажи, находящиеся в резком цветовом контрасте с окружающим их фоном. Будь-то дервиш, визирь, статная дама — в каждом образе художница умело соединяет его лиричность и визуальную яркость. Как, например, в первой сделанной для выставки работе «Девушка с голубем», навеянной воспоминаниями из детства.





Название одной из работ — «В Ташкенте все спокойно» — красноречивее любого заумного критика объяснит всё, о чём хотела сказать художница в своих новых работах. И в этой, казалось бы, обычной жизни за хорошим завтраком, обедом или ужином ставший было ироничным мем про «мирное небо» уже не кажется затёртым и надоедливым. Оценить на вкус такое спокойствие можно будет до 22 июня.