Юнусабадский районный суд по уголовным делам Ташкента 11 июня начнёт рассматривать уголовное дело в отношении Саидазиза Саидалиева («Саидазиза медгородка»). Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

«Саидазиз медгородок» и ещё нескольких человек были задержаны в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве в декабре прошлого года в ходе рейдов сотрудников ГУВД Ташкента по выявлению преступных группировок. Предполагается, что они получали материальную выгоду, занимаясь вымогательством и «решали проблемы» людей с долгами.

Председательствовать в судебном заседании будет судья М. Мирзажонов. Суд рассмотрит уголовные дела 29 человек:

  1. С. Саидалиев;
  2. М. Мирходжаев;
  3. Ш. Самиев;
  4. А. Акрамов;
  5. И. Сатвалдиев;
  6. Ф. Алимов;
  7. Р. Бобоназаров;
  8. Л. Шомуродов;
  9. Н. Туляганов;
  10. Ш. Куватов;
  11. Г. Оринбоев;
  12. У. Махмудов;
  13. А. Нурматов;
  14. Б. Эркинов;
  15. А. Юлдашев;
  16. С. Усманов;
  17. Д. Умирзаков;
  18. Т. Абдумаликов;
  19. Д. Бадалов;
  20. У. Рахимов;
  21. Д. Хошаков;
  22. З. Каюмов;
  23. Б. Муминов;
  24. Д. Юнусов;
  25. Д. Султанов;
  26. Б. Самадов;
  27. Х. Рискиев;
  28. Б. Рахмонов;
  29. Ё. Сотиволдиев.

Согласно заключению предварительного следствия, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса:

  • 112 (Угроза убийством или применением насилия);
  • 165 (Вымогательство);
  • 168 (Мошенничество);
  • 182 (Нарушение таможенного законодательства);
  • 227 (Завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспорта;
  • 228 (Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование);
  • 229 (Самоуправство);
  • 236 (Вмешательство в расследование судебных дел);
  • 237 (Ложный донос);
  • 238 (Лжесвидетельство);
  • 242 (Организация преступного сообщества);
  • 243 (Легализация доходов, полученных от преступной деятельности);
  • 277 (Хулиганство);
  • 211 через 28 (Соучастие в даче взятки).

К 28 обвиняемым были применены меры пресечения в виде заключения под стражу, один человек был отпущен под подписку о надлежащем поведении.

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В начале июня начался суд по уголовному делу в отношении Бахтиёра Кудратуллаева («Бахти Ташкентского»), который обвиняется по 10 статьям Уголовного кодекса. Подсудимыми проходят его брат и сын, а также 34 человека, обвиняемые в вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях.