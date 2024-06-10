Юнусабадский районный суд по уголовным делам Ташкента 11 июня начнёт рассматривать уголовное дело в отношении Саидазиза Саидалиева («Саидазиза медгородка»). Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

«Саидазиз медгородок» и ещё нескольких человек были задержаны в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве в декабре прошлого года в ходе рейдов сотрудников ГУВД Ташкента по выявлению преступных группировок. Предполагается, что они получали материальную выгоду, занимаясь вымогательством и «решали проблемы» людей с долгами.

Председательствовать в судебном заседании будет судья М. Мирзажонов. Суд рассмотрит уголовные дела 29 человек:

С. Саидалиев; М. Мирходжаев; Ш. Самиев; А. Акрамов; И. Сатвалдиев; Ф. Алимов; Р. Бобоназаров; Л. Шомуродов; Н. Туляганов; Ш. Куватов; Г. Оринбоев; У. Махмудов; А. Нурматов; Б. Эркинов; А. Юлдашев; С. Усманов; Д. Умирзаков; Т. Абдумаликов; Д. Бадалов; У. Рахимов; Д. Хошаков; З. Каюмов; Б. Муминов; Д. Юнусов; Д. Султанов; Б. Самадов; Х. Рискиев; Б. Рахмонов; Ё. Сотиволдиев.

Согласно заключению предварительного следствия, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса:

112 (Угроза убийством или применением насилия);

165 (Вымогательство);

168 (Мошенничество);

182 (Нарушение таможенного законодательства);

227 (Завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспорта;

228 (Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование);

229 (Самоуправство);

236 (Вмешательство в расследование судебных дел);

237 (Ложный донос);

238 (Лжесвидетельство);

242 (Организация преступного сообщества);

243 (Легализация доходов, полученных от преступной деятельности);

277 (Хулиганство);

211 через 28 (Соучастие в даче взятки).

К 28 обвиняемым были применены меры пресечения в виде заключения под стражу, один человек был отпущен под подписку о надлежащем поведении.

В начале июня начался суд по уголовному делу в отношении Бахтиёра Кудратуллаева («Бахти Ташкентского»), который обвиняется по 10 статьям Уголовного кодекса. Подсудимыми проходят его брат и сын, а также 34 человека, обвиняемые в вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях.