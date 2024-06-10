Юнусабадский районный суд по уголовным делам Ташкента 11 июня начнёт рассматривать уголовное дело в отношении Саидазиза Саидалиева («Саидазиза медгородка»). Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.
«Саидазиз медгородок» и ещё нескольких человек были задержаны в качестве подозреваемых по делу о вымогательстве в декабре прошлого года в ходе рейдов сотрудников ГУВД Ташкента по выявлению преступных группировок. Предполагается, что они получали материальную выгоду, занимаясь вымогательством и «решали проблемы» людей с долгами.
Председательствовать в судебном заседании будет судья М. Мирзажонов. Суд рассмотрит уголовные дела 29 человек:
- С. Саидалиев;
- М. Мирходжаев;
- Ш. Самиев;
- А. Акрамов;
- И. Сатвалдиев;
- Ф. Алимов;
- Р. Бобоназаров;
- Л. Шомуродов;
- Н. Туляганов;
- Ш. Куватов;
- Г. Оринбоев;
- У. Махмудов;
- А. Нурматов;
- Б. Эркинов;
- А. Юлдашев;
- С. Усманов;
- Д. Умирзаков;
- Т. Абдумаликов;
- Д. Бадалов;
- У. Рахимов;
- Д. Хошаков;
- З. Каюмов;
- Б. Муминов;
- Д. Юнусов;
- Д. Султанов;
- Б. Самадов;
- Х. Рискиев;
- Б. Рахмонов;
- Ё. Сотиволдиев.
Согласно заключению предварительного следствия, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса:
- 112 (Угроза убийством или применением насилия);
- 165 (Вымогательство);
- 168 (Мошенничество);
- 182 (Нарушение таможенного законодательства);
- 227 (Завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспорта;
- 228 (Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование);
- 229 (Самоуправство);
- 236 (Вмешательство в расследование судебных дел);
- 237 (Ложный донос);
- 238 (Лжесвидетельство);
- 242 (Организация преступного сообщества);
- 243 (Легализация доходов, полученных от преступной деятельности);
- 277 (Хулиганство);
- 211 через 28 (Соучастие в даче взятки).
К 28 обвиняемым были применены меры пресечения в виде заключения под стражу, один человек был отпущен под подписку о надлежащем поведении.
В начале июня начался суд по уголовному делу в отношении Бахтиёра Кудратуллаева («Бахти Ташкентского»), который обвиняется по 10 статьям Уголовного кодекса. Подсудимыми проходят его брат и сын, а также 34 человека, обвиняемые в вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях.