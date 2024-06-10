При президенте Шавкате Мирзиёеве рассмотрены планы по экономическому и инвестиционному сотрудничеству Узбекистана с Турцией и Саудовской Аравией, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе официального визита президента в Турцию на прошлой неделе, по итогам третьего заседания узбекско-турецкого Совета стратегического сотрудничества и встречи с руководителями компаний двух стран сформировано 158 новых проектов на сумму 10,1 млрд долларов. Эти проекты охватывают такие сферы, как промышленность, энергетика, горная отрасль и геология, транспорт, здравоохранение и сельское хозяйство.

На совещании была представлена информация о мерах, которые будут приняты для развития торгово-экономического сотрудничества.

В частности, планируется расширение номенклатуры товаров в рамках двустороннего Соглашения о преференциальной торговле, снижение тарифов и пошлин на текстильные, кожевенно-обувные, электротехнические и ремесленные изделия, открытие торгового представительства Узбекистана в Стамбуле. Намечено также разработать «дорожную карту» по освоению горных территорий на основе турецкого опыта, внедрить систему страхования сельского хозяйства, открыть узбекско-турецкий Центр тестирования семян, соответствующий международным стандартам.

Президент дал дополнительные указания по расширению портфеля перспективных проектов с крупными турецкими компаниями и развитию межрегионального сотрудничества.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов.

«Инвестиционное сотрудничество активно развивается и с Саудовской Аравией, начата реализация ряда крупных проектов, инвестиционный портфель постоянно расширяется», — говорится в сообщении.

С участием компаний королевства сформирован список из 34 инвестиционных проектов общей стоимостью 24,1 млрд долларов. В рамках этих проектов планируется освоение в текущем году средств на сумму 2,5 млрд долларов, включая 1,5 млрд долларов инвестиций в рамках дополнительных 13 проектов в сферах транспорта, цифровизации, инфраструктуры, здравоохранения и энергетики.

На совещании было уделено внимание активизации деятельности узбекско-саудовского Делового совета. Подчёркнута важность завершения переговоров и начала работы по новым перспективным проектам в сфере экологии, добывающей отрасли и в области финансового сотрудничества общей стоимостью 6,5 млрд долларов, сформированным в рамках совета.

Президент, ознакомившись с отчётами и планами, поручил ответственным лицам принять меры «для полного и качественного освоения иностранных инвестиций», установить строгий контроль за реализацией проектов.

Поставлена задача вести постоянный диалог с инвесторами, создавать для них максимально благоприятные условия, системно решать возникающие в процессе реализации проектов вопросы.