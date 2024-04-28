О чём договорились Ташкент и Лондон во время визита Дэвида Кэмерона. Среди объявленных планов — создание Совместной экономической комиссии, проекты высокоскоростных железных дорог, программы по образованию, развития малого и среднего бизнеса, решению проблем изменения климата и другие.

В Узбекистане решили легализовать букмекерство. В Национальном агентстве перспективных проектов, которое назначено уполномоченным органом за эту сферу, заявили, что запреты, действующие уже много лет, «фактически не работают» — население активно пользуется зарубежными и нелегальными сервисами. По оценкам, отток средств из страны составляет от $350 млн до $1 млрд в год.

Одна из главных новостей недели — известие о передаче двух парков Ташкента в аренду частной компании. Против передачи парка Дружбы (бывший Бабура) выступают местные жители. Они заявляют: «Нам нужен тихий и спокойный парк». В 2018 году парк закрывался на четырёхлетнюю реконструкцию. Хокимият обещал, что парком будет управлять город, но теперь говорится, что на это нет денег. Второй парк — имени Абдуллы Кадыри. Его площадь за последние годы сократилась на 5 га. Инвестор заявил, что в парке «частично поставят аттракционы, но в основном будут зелёные зоны».

«Неправильно, когда менеджер парков — государство». Об этом заявил хоким Ташкента Шавкат Умурзаков, комментируя «Газете.uz» передачу в аренду парков Абдуллы Кадыри и Дружбы. «Во всём мире так», — добавил он. По его словам, содержание квадратного метра зелёной зоны обходится в 20−50 долларов, и это большое бремя для госбюджета.

Цифра недели: Постоянное население Узбекистана превысило 37 миллионов. С начала года прирост составил свыше 200 тысяч человек, а за неполный апрель — более 36,7 тысячи.

Приватизацию госактивов ускорят, акции 12 предприятий разместят на бирже. Постановление об этом подписал президент. Планируется продажа госдоли в 247 предприятиях и свыше 1000 объектов недвижимости. Стоимость нереализованных земельных участков будет постепенно снижать.

Ужесточён порядок проведения валютных операций для госкомпаний. По решению правительства они могут проводить транзакции в иностранной валюте только через те банки, где открыт основной счёт.

Импорт лифтов в Узбекистан временно приостановлен. Бизнес утверждает, что ответственные организации не дают аргументированных ответов о ситуации. Они просят открытой конкуренции и считают ограничение импорта ошибкой.

10 зданий и объектов эпохи модернизма внесены в перечень объектов культурного наследия Узбекистана. Это Институт Солнца, гостиницы «Узбекистан» и «Шодлик» (включая здание театра «Ильхом»), Музей искусств, Ташкентский телецентр, купола рынка «Эски Жува», станция метро «Космонавтов» и Дворец авиастроителей. Ещё у 10 объектов изменён статус- теперь они считаются также объектом модернизма.

26 апреля исполнилось 58 лет со дня разрушительного землетрясения в Ташкенте в 1966 году. За последние годы мы опубликовали целый ряд материалов, посвящённых событиям и героям тех дней. Они собраны по этой ссылке.

Что послушать на VIII Международном фестивале джаза? Традиционное мероприятие в Ташкенте в течение двух недель предложит бесплатные концерты с участием именитых и перспективных музыкантов мира. Музыкальный журналист Руслан Тихонов собрал наиболее интригующие выступления (с видео).

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