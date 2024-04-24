С 20 марта у предпринимателей начались проблемы при ввозе лифтов в Узбекистан. Их товары не проходят через таможенную границу. Бизнесмены утверждают, что причиной этого является отзыв ранее выданных им сертификатов соответствия, сообщает Kun.uz.

Согласно информации на сайте Агентства по техническому регулированию, после 20 марта 2024 года одно за другим было временно приостановлено действие сертификатов соответствия 17 поставщиков лифтов в Узбекистан. Среди них — импортёры финских лифтов KONE, швейцарских Schindler, японских Sharp, британских P&P и другие.

Предприниматели, обратившиеся в издание, рассказали, что такая ситуация наблюдается у всех импортёров.

Заместитель директора компании Lifton Олимжон Алимов, официальный дилер в Узбекистане лифтов под китайским брендом Fuji, сообщил, что в августе 2023 года ответственные органы выдали китайским компаниям, поставляющим свои лифты в страну, трёхлетний сертификат соответствия.

«Сейчас мы импортируем, устанавливаем и обслуживаем лифты марки Fuji китайской компании Zhejiang Huaxia Elevator в Узбекистан. В августе прошлого года были введены дополнительные ограничения на импорт, то есть предотвращено попадание некачественной продукции на внутренний рынок Узбекистана. В данном случае мы были обязаны ввозить продукцию на территорию Узбекистана только при наличии сертификата соответствия», — рассказал он.

По его словам, специалисты Государственного комитета промышленной безопасности посетили завод производителя в Китае и выдали сертификаты после всех проверок, включая проверку лифтовой лаборатории, производства и продукции.

«После этого до недавнего времени никаких препятствий в нашей деятельности не было, и мы продолжали привозить [лифты] в Узбекистан. Проблема, которая нас беспокоит, — в том, что наша импортная продукция задерживается на таможне и не проходит таможенную очистку. Когда мы спросили причину, нам сказали, что наши сертификаты соответствия аннулированы, хотя эти сертификаты действительны три года с условием проведения дополнительных проверок каждый год», — сказал он.

Другой импортёр Олимжон Рахимов считает правильным ужесточение требований по импорту, но задаётся вопросом, почему правительство приостановило действие выдаваемых им сертификатов, не дав аргументированных объяснений.

«У нас более 15 лет опыта. Наши специалисты работали в международных компаниях. Недавно я ездил в Китай для привлечения инвесторов, и когда я вернулся, мы начали процесс таможенного оформления. Когда мы отправили первую декларацию, нам пришло письмо: „У вас нет сертификата соответствия“. В соответствии со стандартами Узбекистана мы проверили все наши лифты в августе прошлого года с представителями промышленной безопасности в Китае. Мы начали импорт лифтов, соответствующих стандартам Узбекистана», — отметил он.

По его словам, после возвращения из Китая ему сообщили об отмене сертификата соответствия.

«Я был удивлён, поскольку этот сертификат был выдан компании, из которой я импортирую, а не мне. Я связался с агентством [по техническому регулированию], но не получил ответ, несколько раз приходил к их дверям и возвращался ни с чем. Нашему заводу также не дали вразумительного ответа», — говорит Олимжон Рахимов.

Импортёр лифтов компании Delfar Fuji Cn Даврон Боймирзаев рассказал, что компании в Китае заплатили большие деньги, чтобы получить сертификат соответствия.

«Китайцы говорят, что такие требования выдвинули и другие страны, помимо Узбекистана, но самый дорогой сертификат оказался у Узбекистана. За каждый сертификат соответствия китайские компании заплатили 54 тысячи долларов. Для нас и для китайских компаний остаётся непонятным, почему выданные вчера сертификаты сегодня аннулируются. Это становится не только внутренней, но и международной проблемой. Китайские компании могут попросить Узбекистан «решить эту проблему или потребовать возврата уплаченных денег», — заявил он.

Предприниматели вынуждены прекращать новые контракты. Они отмечают, что строительные компании не могут продавать дома до тех пор, пока не будут установлены лифты. Таким образом, приостановление действия сертификатов создаёт проблемы не только для импортёров, но и для строительных компаний.

Олимжон Рахимов сообщил, что один из инвесторов, желающий войти на рынок Узбекистана, стал сомневаться после этого инцидента.

«Я долго вёл переговоры о привлечении в Узбекистан восточного бренда, входящего в топ-10. Наш инвестор согласился, работа только началась. Но, услышав [об этой ситуации], инвестор разочаровался. Он спросил, как может вывести потраченные деньги, если наблюдаются такие случаи», — рассказал предприниматель.

По его мнению, компании должны уметь выдерживать конкуренцию.

«Если ограничить торговлю и импорт, конкуренции не будет. Ущерб получит застройщик, а от него — люди. Отсутствие конкуренции приводит к росту цен. Мы хотим открытой конкуренции. Теперь, если один производитель ограничит продажи лифта или эскалатора, другие инвесторы тоже задумаются о работе здесь. Остановка импорта является ошибкой», — сказал Олимжон Рахимов.

Что говорят госорганы?

По запросу Kun.uz в Инспекции по контролю горно-добывающей, геологической и промышленной безопасности сообщили, что сертификаты соответствия были приостановлены по поручению правительства.

По данным инспекции, деятельность лифтов в Узбекистане регулируется в соответствии с требованиями общих технических регламентов, утверждённых постановлениями Кабинета министров от 15 ноября 2023 года (№602, отсутствует в открытом доступе) и постановлением «О безопасности лифтов» от 6 октября 2017 года №801.

В соответствии с «Правилами сертификации продукции» при сертификации лифтов применяются три различные схемы.

Одной из них является схема №3, которая используется при сертификации продукции для серийного производства. Она предполагает проведение испытаний продукции в аккредитованной испытательной лаборатории и оценку продукции для проверки обязательных показателей. Эта схема также предусматривает инспекционный контроль, а сертификат выдаётся сроком на три года.

Сообщается, что Агентство по техническому регулированию подготовило предложения по совершенствованию сертификации лифтов. На их основе государственное учреждение «Промышленная безопасность» в течение определённого периода времени должна провести проверочные исследования для устранения имеющихся недостатков.

«После подведения итогов исследований государственное учреждение „Промышленная безопасность“ продолжит свою деятельность в обычном режиме», — сообщили в пресс-службе инспекции.

В инспекции не ответили на вопрос, почему предпринимателей не предупредили об этом изменении заранее.

В январе 2021 года Министерство жилищно-коммунального обслуживания предложило выбрать генподрядчиком проекта по ремонту и обновлению лифтового оборудования в многоэтажках компанию «Технопарк», хотя постановлением правительства поручено определить исполнителей путём тендера или конкурса. Тогда Антимонопольный комитет выступил против предоставления исключительных прав одной компании.