В Узбекистане вводятся ограничения на подачу электроэнергии из-за возникшего дефицита в сети, сообщил пресс-секретарь Министерства энергетики Хасан Тошхужаев на брифинге в понедельник.

В воскресенье (18 февраля) на всех электростанциях было произведено 231,4 млн кВт·ч электроэнергии. Для этого на тепловых электростанциях было использовано 40,3 миллиона кубометров природного газа, 26,3 тысячи тонн угля и 10,7 тысячи тонн мазута.

Кроме того, из Туркменистана было импортировано 21,6 млн кВт·ч электроэнергии.

«Несмотря на это, дефицит поставки электроэнергии вчера составил 6,4 млн кВт·ч и пришлось ввести ограничения до 400 МВт в часы пик по всей стране», — сообщил он.

Потребителям по стране было поставлено 225,6 млн кВт·ч электроэнергии. Потребление газа составило 151,6 миллиона кубометров, отметили в Минэнерго.

Как уточнили «Газете.uz» в пресс-службе министерства, чтобы снизить влияние на абонентов, от сети в первую очередь отключаются предприятия, которые не имеют серьёзного влияния на экономику. Тем не менее, ограничения затрагивают до 50 тысяч абонентов.

В министерстве заявили, что падение производства электроэнергии связано с аварией на линиях электропередачи в Бухарской области, из-за чего была приостановлена работа 10 газоперекачивающих агрегатов на станциях «Газли» и «Учкир». Это привело к падению давления газа в газопроводах. В результате все газовые заправки временно закрылись. Ремонт планируется завершить в ближайшее время.

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В конце ноября министр энергетики Журабек Мирзамахмудов рассказывал, как планируется покрывать возможный дефицит энергоресурсов этой зимой. Среди мер — использование мазута для выработки энергии, перевод крупных предприятий на ночной режим работы, сокращение подачи газа на заправки и другое.

«Газета.uz» ранее изучала, как Узбекистан из экспортёра газа превратился в импортёра.