Ограничения на работу газовых заправок введены по всему Узбекистану. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Минэнерго опубликовало сообщение только после критики в свой адрес. Автор блога Davletov.uz обратил внимание, что на фоне появления сообщений об ограничении работы АГНКС министр энергетики и Министерство энергетики, которые «до конца ноября дали многочисленные обещания», за несколько дней никак не прокомментировали ситуацию.

По данным Минэнерго и компании «Худудгазътаминот», спрос на природный газ среди населения «немного увеличился» в связи с похолоданием температуры воздуха. Это, в свою очередь, привело «к значительному снижению давления газа».

Кроме того, ожидается снижение давления газа в период холодов, ожидаемых в период с 7 по 16 декабря (0 градусов — 8 декабря, -16 градусов — 12 декабря). На основании этого принимаются меры по ограничению времени работы метановых заправок «в целях бесперебойного обеспечения населения природным газом». Согласно плану, АГНКС будут работать с 6:00 до 15:00.

«Данное временное ограничение введено во всех регионах нашей республики в целях равномерного обеспечения природным газом потребителей и социальных объектов», — говорится в сообщении.

Минэнерго принесло извинения за неудобства и призвало потребителей к экономии, «пока ситуация не стабилизируется».

Ранее об ограничении работы АГНКС сообщили в Андижанской и Сурхандарьинской областях, а также Каракалпакстане и Кашкадарье. Пользователи соцсетей также сообщали об изменении графика работы заправок в Ташкенте и других регионах.

Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов ранее рассказал депутатам, какие меры были предприняты, чтобы избежать энергокризиса этой зимой и за счёт каких источников будет покрываться возможный дефицит газа и электроэнергии.

По его словам, прошлой зимой пиковый дефицит газа достигал 21,6 млн кубометров газа в сутки. Нехватку газа в этом году планируется восполнить из газохранилищ, пропускная мощность которых увеличилась с 18−20 млн до 35−40 млн кубометров. При необходимости будет сокращена на 30% подача газа для части газовых заправок (АГНКС): ранее они получают 15 млн кубометров в сутки, ограничения могут быть введены на 5 млн кубометров.

Также могут сократить подачу газа на 5 млн кубометров в сутки в комплекс по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL.

Руководители «Узтрансгаза», «Худудгазтаъминота», «Региональных электрических сетей», Узэнергоинспекции и других предприятий ранее представили отчёты о подготовке к зиме президенту. По их словам, энергосистема «готова к любым капризам погоды и аномальным холодам».