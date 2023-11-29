Министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов в интервью «Дарё» попытался объяснить, почему страна покупает газ у относительно далёкой России, если рядом есть соседний Туркменистан с большими запасами ресурсов.

На вопрос, учитывались ли политические последствия покупки газа у России, глава Минэнерго ответил:

«Я думаю, неправильно связывать это с политическими [последствиями], потому что это коммерческие отношения. Это рынок. На рынке есть спрос… Вам нужно знать одну вещь: мы импортируем газ из Туркменистана и в прошлом, и в этом году. Мы очень хорошо работаем с нашими туркменскими партнёрами в этом направлении. Мы импортируем у них не только природный газ, но и электроэнергию. Например, зимой они снабжают нас большим объёмом электроэнергии. Мы транзитом поставляем их электроэнергию в Кыргызстан. То есть наше сотрудничество с Туркменистаном очень хорошо налажено», — сказал он.

По его словам, поставки из России рассматриваются в качестве дополнительного источника импорта газа в связи с резким увеличением внутреннего потребления.

«Некоторые аналитики говорят, что у нас упала добыча [газа]. Она не упала, мы удержали снизившийся объём и увеличили его. Мы обязательно предоставим отчёты по итогам года. Но в то же время в результате резкого увеличения нашего внутреннего потребления у нас возникает дополнительная потребность в природном газе, поэтому мы покупаем его у Туркменистана и России», — сказал министр энергетики.

Журабек Мирзамахмудов также объяснил продолжающийся экспорт газа из Узбекистана. По его словам, поставки части голубого топлива в зарубежные страны (в основном в Китай) предусмотрены в рамках соглашений о разделе продукции (СРП) и контрактов, подписанных при создании совместных предприятий.

«Есть инвестиционные проекты, реализуемые с зарубежными партнёрами. То есть они вложили большие инвестиции в геологоразведку, добычу газа, его переработку. Конечно, при создании модели, заключении соглашений был предусмотрен экспорт части газа для покрытия расходов», — отметил он.

Министр указал, что по итогам переговоров с компаниями объём экспорта снизился и основная его часть направляется на внутренний рынок (по сниженным тарифам, а разницу с рыночной ценой покрывают из госбюджета).

«Нужно отметить, что экспорт осуществляется без ущерба внутреннему потреблению. Например, прошлой зимой мы приостановили экспорт», — сказал он.

Как мы сообщали ранее, в декабре 2022 года Узбекистан впервые заключил с Туркменистаном прямой, без участия третьей стороны («Газпрома»), краткосрочный контракт на поставку 1,5 млрд кубометров газа. В августе Узбекистан заключил с Туркменистаном контракт на поставку туркменского газа в объёме до 2 млрд кубометров в год. Стороны также прорабатывают долгосрочный контракт — на более длительные сроки и с увеличением поставок, отмечал Журабек Мирзамахмудов. Для сравнения: Туркменистан планирует поставлять в Ирак по 9 млрд кубометров газа в год.

С 7 октября Узбекистан начал импортировать газ из России через территорию Казахстана для покрытия части дефицита голубого топлива в республике в осенне-зимний период. Контракт на закупку газа заключён на два года, объём закупок составит 9 миллионов кубометров в сутки — около 2,8 миллиарда кубометров в год.