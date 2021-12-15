Ташкентский оптовый рынок продовольствия «Куйлюк» будет поэтапно перенесён в новый торговый комплекс Food City, подтвердил хоким Бектемирского района столицы Тапил Махамадзияев на заседании 13 декабря.

Он напомнил, что теперь Food City находится на территории Бектемирского района — в августе часть территории Уртачирчикского района Ташкентской области вошла в Бектемирский район.

«Таких условий, как в Food City, нет даже на „Экобазаре“ (Ecobozor — сеть крытых рынков в Ташкенте — ред.). Вместо того, чтобы продавать на асфальте на „Куйлюке“, лучше продавать там. Государство обязательно покроет весь ущерб — на 100% — тем, у кого есть кадастр», — сказал он.

Тапил Махамадзияев заверил, что переезд рынка будет происходить поэтапно, а в первые три месяца администрация нового комплекса не будет брать у торговцев денег: «Мы договорились об этих условиях».

«Я скажу одно. Там (в Food City — ред.) есть четыре больших монитора размером 6×4 м. Показ [рекламы] стоит 100 млн сумов. Это принесёт рынку дополнительный доход», — сказал он.

Хоким также прокомментировал опасения о возможном росте цен на продовольствие в связи с переездом продавцов в новый комплекс. В первые три месяца колебания будут. «Цены снизятся, повысятся — это жизнь», — сказал он.

«В последнее время, если вы сами посетите рынок „Куйлюк“, можете с чем-то столкнуться и упасть, получить травму. Я сам там делаю покупки, вынужден это делать. Но мы не можем не перенести рынок постепенно», — заявил глава района.

Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана ведёт ежедневный мониторинг цен на рынках «Эски Жува» и «Куйлюк». Если сравнить цены на 1 и 15 декабря, то можно увидеть, что резко подорожали морковь, чеснок, лук, свёкла, огурцы, помидоры, баклажаны, болгарский перец, горох, фасоль, рис и другие товары.



