Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев своим решением от 22 июня разрешил изъять для государственных и общественных нужд земельные участки, на которых находятся объекты дехканского рынка «Куйлюк» и универсального торгового центра «Куйлюк», который принадлежит компании Triumvirat-Qurilish.

В документе отмечается, что специальным распоряжением Кабинета министров Узбекистана от 12 июля 2021 года (№387-м) разрешено расширение участка Ташкентской кольцевой автодороги, связывающий улицу Фергана йули и Бектемирское шоссе рядом с Куйлюкским рынком.

Здесь, в частности, планируется построить подъездные путепроводы, позволяющие заехать и выехать с кольцевой.





Прилегающие к автодороге площади разрешено изъять после выплаты компенсации. У ТЦ «Куйлюк» с фактическая площадь составляет 3,5 га, объекты дехканского рынка имеют общую площадь более 5,3 га.

Согласно данные ЕГРПО, рынок «Куйлюк» сейчас принадлежит Центру по управлению муниципальными активами при хокимияте Ташкента (85,2%) и «Эркин савдо ва мехнат жамоаси» (14,8%).

Доли в Triumvirat-Qurilish, с 2008 года занимающейся арендой и управлением нежилыми помещениями, распределены между Шерзодом Турсунмуродовым (33,3%), Юсуфжоном Саиповым (33,4%) и Атхамом Мирзахмедовым (33,3%).

Что будет с рынком «Куйлюк», пока неизвестно. В декабре 2021 года хокимият Ташкента сообщал, что в связи с расширением автомобильной развязки дехканский рынок и прилегающие к нему площади оптовой торговли будут перенесены в торговый центр Food City, расположенный в 6,5 км от Куйлюка в Ташкентской области.

Это решение, принятое ещё в 2017 году, вызвало недовольство предпринимателей рынка, которые пытались перекрыть дорогу перед рынком. Они выразили обеспокоенность тем, что перенос рынка приведёт к потере покупателей и падению торговли, особенно в сезон, когда идёт активная продажа сельхозпродукции.

Осенью 2017 года к массиву «Куйлюк» и одноимённому рынку было начато строительство надземной линии метро. Она была запущена в августе 2020 года. Линия, проходящая по земле параллельно Ташкентской кольцевой автодороге, преградила съезд с улицы Фаргона йули на ТКАД. Планируемая к строительству развязка, судя по эскизам, восстановит эту связь. Её презентовали президенту 15 ноября.

«Газета.uz» сообщала, что Food City связан с Дилмураджоном Батыровичем Парпиевым (фамилия и отчество совпадают с именем и фамилией бывшего главы ГНК Батыра Парпиева) и Тохиром Мирахимовичем Шариповым.