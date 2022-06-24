Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев своим решением от 22 июня разрешил изъять для государственных и общественных нужд земельные участки, на которых находятся объекты дехканского рынка «Куйлюк» и универсального торгового центра «Куйлюк», который принадлежит компании Triumvirat-Qurilish.
В документе отмечается, что специальным распоряжением Кабинета министров Узбекистана от 12 июля 2021 года (№387-м) разрешено расширение участка Ташкентской кольцевой автодороги, связывающий улицу Фергана йули и Бектемирское шоссе рядом с Куйлюкским рынком.
Здесь, в частности, планируется построить подъездные путепроводы, позволяющие заехать и выехать с кольцевой.
Прилегающие к автодороге площади разрешено изъять после выплаты компенсации. У ТЦ «Куйлюк» с фактическая площадь составляет 3,5 га, объекты дехканского рынка имеют общую площадь более 5,3 га.
Согласно данные ЕГРПО, рынок «Куйлюк» сейчас принадлежит Центру по управлению муниципальными активами при хокимияте Ташкента (85,2%) и «Эркин савдо ва мехнат жамоаси» (14,8%).
Доли в Triumvirat-Qurilish, с 2008 года занимающейся арендой и управлением нежилыми помещениями, распределены между Шерзодом Турсунмуродовым (33,3%), Юсуфжоном Саиповым (33,4%) и Атхамом Мирзахмедовым (33,3%).
Что будет с рынком «Куйлюк», пока неизвестно. В декабре 2021 года хокимият Ташкента сообщал, что в связи с расширением автомобильной развязки дехканский рынок и прилегающие к нему площади оптовой торговли будут перенесены в торговый центр Food City, расположенный в 6,5 км от Куйлюка в Ташкентской области.
Это решение, принятое ещё в 2017 году, вызвало недовольство предпринимателей рынка, которые пытались перекрыть дорогу перед рынком. Они выразили обеспокоенность тем, что перенос рынка приведёт к потере покупателей и падению торговли, особенно в сезон, когда идёт активная продажа сельхозпродукции.
Осенью 2017 года к массиву «Куйлюк» и одноимённому рынку было начато строительство надземной линии метро. Она была запущена в августе 2020 года. Линия, проходящая по земле параллельно Ташкентской кольцевой автодороге, преградила съезд с улицы Фаргона йули на ТКАД. Планируемая к строительству развязка, судя по эскизам, восстановит эту связь. Её презентовали президенту 15 ноября.
«Газета.uz» сообщала, что Food City связан с Дилмураджоном Батыровичем Парпиевым (фамилия и отчество совпадают с именем и фамилией бывшего главы ГНК Батыра Парпиева) и Тохиром Мирахимовичем Шариповым.
Павел Царенков
А разве Указом Президента от 8 июня 2021 года хокимов не лишили права выносить решения по земельным участкам? (https://www.gazeta.uz/ru/2021/06/09/land-law/). В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 16 ноября 2019 года (ПКМ №911) такие решения должен принимать Кенгаш. Также в 37 статье Земельного кодекса прописано: “Изъятие земельного участка либо его части для государственных и общественных нужд производится при согласии землевладельца или по согласованию с землепользователем и арендатором — по решению соответственно кенгашей народных депутатов областей, города Ташкента (в прежней редакции — по решению хокимов города, района, области) либо по решению Кабинета Министров Республики Узбекистан“. (https://www.gazeta.uz/ru/2020/12/24/land-code/)
Сергей
@Павел Царенков, Так, не отвлекайтесь на мелочь, у нас тут дополнения к конституции делается. А Вы про какие та, правила по земельным участкам. =)
Владислав Плахтий
у нас на первом месте дороги!!! люди уже не счёт!? сносим базары, переделываем водоёмы, пилим и уничтожаем деревья, ирригация в ж…е! ВСЁ ДЛЯ НАРОДА!!!! Лучше бы зарплаты и пенсии подняли, а налоги и цены сбавили!!! Где тот Узбекистан — зелёный где любой мог прийти на Волгоградку, Комсомольское озеро, в любой ЗЕЛЁНЫЙ парк? во что вы превращает наш город, нашу страну??? Ради своих карманов готовы сгноить всё что когда-то было сделано в место того чтобы восстановить и сделать лучше! Бох вам судья! Никогда ещё несчастье других не было счастьем для другого!!!!!!
Равшан Мухаммадиев
Кто в курсе, у хакимов есть предел и сроки полномочий? Ну так, чисто для интереса.