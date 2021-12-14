Дехканский рынок «Куйлюк» и прилегающие к нему площади оптовой торговли перенесут в торговый комплекс Food City. Об этом стало известно 7 декабря. Последние несколько дней новость активно обсуждается в интернете. Торговцы рынка выражают недовольство планами переноса, некоторые даже пытались перекрыть дорогу в знак протеста. Хокимият Ташкента продолжает хранить молчание.

10 декабря Food City организовал ознакомление с новым комплексом для журналистов и торговцев рынка «Куйлюк». Корреспондент «Газеты.uz» посетил Food City, узнал об условиях аренды прилавков и магазинов на новом рынке и поговорил с продавцами.

«Здесь весь Узбекистан»

«Здесь нет городских, здесь весь Узбекистан», — говорит возчик Шухрат из Ферганской области. Как и большинство работников рынка, он опасается, что с его закрытием тысячи граждан, приехавших в Ташкент на заработки, рискуют остаться ни с чем.

«Куйлюк» кормит не только сотрудников рынка — продавцов и носильщиков. Это и ярмарка вакансий для подённых рабочих (мардикоров), которые выстраиваются в цепочку вдоль ТКАДа. У рынка также находится стоянка такси, которое заменяет междугородние автобусы в Ферганскую долину.





Шухрат работает на рынке уже 10 лет. Он с радостью остался бы дома, но «там слишком много людей, а работы на всех не хватает». За аренду своей тележки он платит 25 тысяч сумов в день.

«Бывает, 50 тысяч заработаю, бывает — 100−150. 150 — это хорошо. Бывает, ничего не зарабатываем», — говорит он и добавляет, что ему не важно, где работать. Ему просто нужна работа. Если в новом комплексе Food City стоимость продуктов повысится, у продавцов не будет торговли, а у возчиков — покупателей.

Продавцы магазина бытовых товаров рассказали «Газете.uz», что платят за аренду помещения площадью 35 кв. м около 3 млн сумов в месяц. В эту сумму входит и оплата электричества.

«Нам говорят, на новом „Куйлюке“ аренда 19 кв. м будет стоить 3,5 млн. Да, говорят, что будут скидки. Но как только у нас начнутся продажи, нам поднимут аренду. А первое время, около года, думаю, у нас торговли не будет. Мы будем либо на грани банкротства, либо банкротами. Мы не хотим отсюда переезжать, потому что это наше рабочее место, к которому мы привыкли».





Продавец мяса рассказал, что его прилавок обходится ему в 600 тысяч сумов в месяц. Если базар переедет, он, скорее всего, будет искать другую работу.

«К нам приезжают в основном городские. Областные не приезжают. Кто поедет закупаться [на новое место]?» — задаётся вопросом продавец курицы.

Корреспонденту Национального информагентства Узбекистана (УзА) торговцы рассказали, что получили уведомительное письмо о необходимости освободить прилавки и переехать до 1 января (об этом со ссылкой на продавцов также сообщали Kun.uz, Bugun.uz и другие СМИ). Однако замдиректора рынка по безопасности Кодиржон Нормирзаев отметил УзА, что администрация базара не рассылала эти письма продавцам.





«Возможно, их дал паттачи (сборщик ежедневной платы за аренду прилавка и тележки — ред.)», — сказал Кодиржон Нормирзаев.

«По поводу переноса рынка на новое место нас ещё не уведомляли ни городские власти, ни центр рынка. И нам даже не прислали уведомительное письмо по этому поводу», — сказал Кодиржон Нормирзаев.

Новый рынок — Food City — предназначен для оптовой торговли и построен с целью переместить грузовой автотранспорт, сконцентрированный вокруг оптового рынка, за пределы города, добавил он.

Замдиректора обратил внимание, что строительство моста, из-за которого планируется сносить рынок, — на сегодняшний день всего лишь проект. «2025 год или другое конкретное время для строительства этого моста не указано».

По словам Кодиржона Нормирзаева, между рынком и мостом достаточно пространства для строительства развязки с круговым движением. Её возведение, по мнению замдиректора, не помешает рынку.

Продавцы отмечают, что «Куйлюк» — это не только оптовый рынок. Большинство торговцев внутри базара работают в розницу. Если он окажется за городом, покупатели поймут, что экономия денег не стоит затраченного на дорогу времени, опасаются торговцы.

«Мы всё учли»

Руководитель отдела маркетинга торгового центра Food City Аскат Сарсенов в ходе пресс-тура рассказал об устройстве комплекса. Переезд всех продавцов, по его словам, ожидается до конца января.

Аскат Сарсенов.

Перед разработкой проекта торгового комплекса компания изучила механизм работы крупнейших продовольственных рынков Франции, Австралии и Москвы. В этих странах рынки расположены за чертой города рядом с автотрассами. Предприятия работают по принципу B2B, то есть розничная торговля там не осуществляется, рассказал он.

«Весь бизнес, что закупает продукты, не заезжает в город за ними. Все операции решают здесь и по большей части работают ночью, не создают пробки», — сказал Аскат Сарсенов.

Food City также будет работать круглосуточно. Однако некоторые зоны, например, павильоны розничной торговли, будут закрываться на ночь. «Нужно до 6 вечера — будет до 6 вечера, нужно до 10 — сделаем до 10», — заявил он.

Представитель Food City отметил, что «Куйлюк» также специализируется на оптовой продаже. Его основные клиенты, согласно анализу компании, — это оптовики из регионов, продавцы с других рынков Ташкента и небольших магазинов столицы, которые закупают товар на «Куйлюке», а также рестораторы.

«Конечный потребитель не поедет за двумя килограммами картошки на „Куйлюк“… Даже конечные потребители берут большими партиями. Исходя из этого, мы построили рынок недалеко от города, но за ним… Изучив международные оптовые рынки, мы перенесли [оптовый рынок], но оставили и розницу, потому что в рознице у нас есть потребность», — сказал Аскат Сарсенов.

По его словам, администрация «Куйлюка» информирует Food City о количестве продавцов и видах продукции, которыми они торгуют. При сдаче в аренду торговых площадей компания отдаёт приоритет торговцам «Куйлюка».

Часть помещений уже сдана в аренду.

«Восемьдесят процентов — продавцы „Куйлюка“. Они проходят регистрацию, подают заявку: чем торгуют, сколько площадок нужно, какой площади. Вчера приходили с „Куйлюка“, и им, кому было сложно, мы предоставили бесплатную площадку, чтобы они не потеряли свою торговлю».

Транспортная инфраструктура Food City

Торговый комплекс Food City располагается в 6,5 км от рынка «Куйлюк» вдоль новой дороги, соединяющей Сергелийский район столицы с проспектом Бектемир в Ташкентской области.

Дорога по Бектемир йули пролегает от рынка «Куйлюк» в область через мост над рекой Чирчик, она четырёхполосная — по две полосы в каждую сторону. Сейчас здесь наблюдаются пробки. По словам Аската Сарсенова, дорогу планируется расширять. Однако в пресс-службе Государственного комитета по автомобильным дорогам «Газете.uz» не подтвердили эту информацию.

Часть комплекса Food City на макете: 1 — въезд для автотранспорта покупателей, 2 — банк, 3 — автобусная станция, 4 — парковка для личного автотранспорта, 5 — павильон розничной торговли, 6 — строящийся павильон розничной торговли, 7 — отель и бизнес-центр.

Въезд на территорию комплекса для грузового автотранспорта и покупателей осуществляется через разные ворота. Здесь 400 парковочных мест для фур и порядка 500 — для автотранспорта работников комплекса, в том числе дехкан и продавцов. Для автотранспорта покупателей здесь предусмотрено 3000 машиномест, также построена автобусная станция.





По словам Аската Сарсенова, на территории Food City планируется разместить конечную станцию городских и междугородних автобусов, а также 15−20 маршрутов областных маршруток и автобусов.

Как отметил «Газете.uz» председатель правления компании «Тошшахартрансхизмат» Анвар Джураев, сейчас обсуждается перенос конечной станции лишь 6 из 15 городских автобусных маршрутов, которые на сегодняшний день завершают свой маршрут на «Куйлюке».

По словам главы «ТШТХ», это связано с тем, что «переедет только продуктовый «Куйлюк», вещевой базар останется на прежнем месте. На момент публикации пресс-служба хокимията Ташкента не прокомментировала «Газете.uz» планы по переезду вещевого рынка.

Аскат Сарсенов добавил, что Food City также планирует запуск бесплатных автобусов, которые свяжут старый «Куйлюк», ближайшие к нему станции метрополитена и районы с новым комплексом. Сейчас компания определяет количество маршрутов и непосредственно маршруты автобусов.

«Бесплатные автобусы мы поставим, но на какое время — посмотрим. Если они будут нерентабельными, если не будут использоваться по назначению, мы от них откажемся», — сказал он.

Как устроен Food City

Площадь комплекса составляет 60 га. На этой территории расположатся банк, гостиница на 250 мест, бизнес-центр для таможенных брокеров, административное здание, автомойка и центр техобслуживания автотранспорта.





Кроме того, здесь построены три крытых ангара и два открытых склада для сквозного складирования товаров, не требующих специальных условий хранения, — кросс-докинг. Такой принцип складирования обеспечит процесс приёмки и отгрузки товаров через склад напрямую, без размещения в зоне долговременного хранения.

Закрытый «кросс-док».

В открытых «кросс-доках» дехкане смогут осуществлять оптовую продажу сезонных овощей и бахчевых.





Открытый «кросс-док».

«Есть сезонные гранаты, сезонные помидоры. Приходит другой продукт с другой сезональностью и выстраивается на площадке. Эти ["кросс-доки"] также сдаются на арендной основе».

Прежде чем строить павильон розничной торговли, компания, по словам Аската Сарсенова, получила данные администрации рынка «Куйлюк» о количестве прилавков и продавцов. На старом базаре порядка 2000 прилавков, среди которых «очень много пустых», не занятых продавцами, сказал он.

«[В Food City] 2500 торговых площадок. Давайте вот так назовём. Это и прилавки, и холодильники, и магазины. Сухой склад у нас рассчитан на 6000 кв. м. Имеются разные виды. Хотите — в стеллажном виде, хотите — по квадратуре, хотите — по тоннажу».

В комплексе также расположены холодильные и морозильные камеры. Площадь холодильников составляет порядка 3000 кв. м. Продукты попадают сюда напрямую из фур. Холодильные и морозильные ангары обеспечены шестью пунктами загрузки и выгрузки. Стоимость аренды рассчитывается исходя из занимаемой площади и объёма.

Выгрузка мандаринов.

«Хранить продукцию в холодильниках и на складах намного выгоднее, чем под прилавком», — сказал Аскат Сарсенов.

Зона оптовой продажи отделена от зоны розничной торговли. Последняя будет осуществляться на территории двух крытых рынков. Один из них ещё строится.

«После запуска [первого крытого рынка] мы посмотрим на спрос. Исходя из этого мы будем решать, что разместить во втором павильоне, — сказал Аскат Сарсенов. — Если будет спрос, мы разместим в нём розничную торговлю».

В ходе пресс-тура Аскат Сарсенов рассказал продавцам «Куйлюка» об условиях в павильоне розничной торговли на территории Food City.





На рынок можно попасть через четыре входа. Он расположен рядом с автобусной станцией. При входе будут размещены тележки для покупателей. Они будут обслуживать себя сами, поэтому возчики «Куйлюка» смогут трудоустроиться грузчиками в разные отделы комплекса, заверил Аскат Сарсенов.

Он продолжил, что продукция будет попадать на прилавки с задней стороны павильона, где есть три грузовых въезда, а также склады площадью 15−30 кв. м и сортировочные пункты.

Размер прилавков составляет 1,8 м на 0,8 м (размер прилавков на «Куйлюке» — 1,2 м на 0,8 м). Они представлены в трёх конфигурациях: одноярусные, двухъярусная для фруктов и трехъярусные для зелени. В последних также предусмотрена система отвода воды. Для хранения бахчевых установлены ящики. Для продавцов колбасных изделий и солений закуплены холодильники.





По периметру крытого рынка расположены магазины площадью 18, 36 и 72 кв. м. Мясной, рыбный и молочные павильоны отделены от основного помещения.

Помимо перечисленных отделов здесь также предусмотрена столовая для работников рынка на 250 мест. Построены помещения под парикмахерскую, аптеку, ателье, магазин одежды, женская и мужская молельни.





Павильон уже разделен на зоны по категориям товаров. В связи с тем, что с одной стороны крытого рынка находится столовая для торговцев, «пыльные» продукты и бытовая химия расположатся на противоположной от общепита стороне павильона.

Продавцы еды на «Куйлюке», посетившие Food City, были впечатлены рынком розничной торговли, однако остались обеспокоенными своими продажами после переезда. По их словам, у них обедают не только продавцы, но и фермеры, таксисты и подённые рабочие.





Цены и условия

Продавцы «Куйлюка» говорят, что им сообщили разную стоимость аренды площадей в Food City: залог в размере 100−150 млн сумов за прилавок или магазин, розыгрыш торговых площадок на основе аукциона и 3,5 млн сумов за аренду прилавка.

«Нет никаких 100−150 млн, которые сейчас больше всего обсуждают», — заявил Аскат Сарсенов. — Нигде на рынке, дехканском базаре этого нет. Залогов на прилавок у нас нет. Цена аренды за прилавок устанавливается хокимиятом на всех рынках… Мы от этой суммы минусуем 80%. Если они там в день платят 25 тысяч, у нас 80% скидка. И это пока у них торговля не пойдет, пока на ноги не встанут. А потом уже нормируем по цене, которую они сейчас платят".





Хранение цитрусовых в холодильнике.

Продавцы еды на «Куйлюке» отметили, что помимо ежедневного сбора в размере 15 тысяч сумов они также платят 15 тысяч за уборку и отдельно за электричество. В день выходит порядка 50 тысяч сумов. Аскат Сарсенов отметил, что, по его данным, они также платят за охрану. Но лишь сбор, установленный хокимиятом, — прозрачный доход рынков.

Он заверил, что скидка в 80% — фиксированная для всех продавцов. Она распространяется на аренду любых торговых площадей, в том числе холодильников и морозильных камер. Размер арендной платы формируется из категории товаров. Например, на зелень — одна цена, а на яйца — другая. Такая система внедрена на всех рынках.

Склады павильона розничной торговли.

«У нас нет патта (ежедневного сбора — ред.). У нас месячная аренда на контрактной основе. Это ваша страховка, что завтра у вас будет место. Отдельно платить за охрану и уборку не надо», — сказал Аскат Сарсенов продавцам.

Он признал, что стоимость аренды торговых площадей на частной территории будет устанавливать сама компания, а не хокимият, как это было на «Куйлюке». Но она должна быть конкурентоспособной, чтобы продавцы не ушли на другие рынки и Food City не потерял своих арендаторов.

«Если на соседнем рынке ставят цену меньше, мы не можем ставить больше».

Закрытый «кросс-док».

Стоимость аренды боксов в закрытых «кросс-доках» составляет 2,5−3 млн сумов в зависимости от квадратуры. Для торговцев с «Куйлюка» — также скидка 80%. В каждом таком боксе установлен свой счетчик электроэнергии. Таким образом, продавцы будут платить за электроэнергию столько, сколько потребили.

По оценкам Аската Сарсенов, на нормализацию торговли продавцам понадобится порядка двух-трёх месяцев.

«Мы готовы с нашей стороны полностью обеспечить, пойти в минус, лишь бы у них была торговля. Весь этот рынок — это частный комплекс. Если у них торговли не будет, то и у частного комплекса торговли не будет. Весь сервис и удобства — второстепенные функции комплекса. Это не то преимущество, за которое мы держимся. Первое — цена. Мы прекрасно понимаем, что с давних времен „Куйлюк“ считался самым дешевым по продуктам питания. Чтобы держать эту позицию, мы сделаем условия».

Продавцы «Куйлюка» пришли ознакомиться с условиями.

Помимо предоставленной скидки, компания планирует внедрить программы лояльности для продавцов (самый лучший продавец, самый лучший ассортимент и другие).

В завершение Аскат Сарсенов отметил, что на 10 декабря ни один контракт на аренду прилавка в павильоне розничной торговли не заключен. Продавцам необходимо предоставить администрации комплекса свои данные, которые после будут сверены с данными, полученными от дирекции «Куйлюка».