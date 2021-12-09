Крупный столичный рынок «Куйлюк», о смене адреса которого «Газета.uz» писала на днях, переедет в торговый центр Food City в Уртачирчикском районе Ташкентской области. Эту информацию редакции подтвердил представитель торгового центра.

По его словам, предприниматели, занимающиеся торговлей продуктами питания на рынке «Куйлюк», сами обратились с просьбой о переезде. На сайте центра он так и называется: «Food City Uzbekistan Tashkent Yangi Qo’yliq Dehqon Bozori» («Новый Куйлюкский дехканский рынок»).

Торговый центр площади 60 га находится в 6,5 км от нынешнего места расположения рынка «Куйлюк». Он позиционируется как первый в Узбекистане агрокомплекс, располагающий холодильными и морозильными складами, гостиницей, бизнес-центром и автостоянками.

Для связи Food City со столицей и другими регионами здесь, согласно планам, будет действовать автовокзал.

Напомним, рынок «Куйлюк» решено перенести в связи с масштабным расширением расположенной рядом с ним автомобильной развязки.