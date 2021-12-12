Работники Ташкентского оптового рынка продовольствия «Куйлюк», протестовавшие против переноса рынка, привлечены к административной ответственности. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.
9 декабря, на следующий день после появления новости о переносе рынка, в социальных сетях появились сообщения о том, что на стоянку рынка «Куйлюк» не пускают автомобили. На распространившихся видеороликах видно, как десятки людей пытались перекрыть дорогу перед рынком.
Кадр из видео.
Как сообщили в ГУВД, пять предпринимателей, участвовавших в протесте, получили административный арест.
Бектемирский районный суд по уголовным делам вынес решение об аресте на 5−7 суток по статьям 195 (противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел) и 201 (нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций) Кодекса об административной ответственности.
На этой неделе хокимият столицы сообщил о переносе рынка в связи с планами расширения Ташкентской кольцевой автодороги и масштабной реконструкцией проходящей над ней развязки. Хокимият обещал рассказать подробности о проекте в ближайшее время, однако до сих пор этого сделано не было.
В четверг стало известно, что рынок переедет в торговый центр Food City, расположенный в 6,5 км от Куйлюка в Ташкентской области (локация). «Газета.uz» выяснила, что решение о переносе рынка было принято ещё в октябре 2017 года.
Тамара Аристархова
Что то яне пойму. А нам жителям теперь ехать за дешевыми продуктами в область как, с пересадками на междугородний?
Slava
@Тамара Аристархова, ну все областные же едут за покупками в Ташкент. Транспорт наладят.
Валентин Киршин
Боимся комментировать, вдруг нас тоже накажут!!!
Мила Пак
@Валентин Киршин, Смешно, если бы не было так грустно. Не долго радовались, что провели метро до рынка “Куйлюк“ и вот опять двадцать пять. Конечно, там действительно очень большие пробки целый день, но людям опять придется на перекладных добераться до рынка, опять со сложностями.