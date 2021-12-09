Решение о переносе рынка «Куйлюк» было принято правительством Узбекистана ещё в 2017 году. Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров, с которым ознакомилась «Газета.uz».

О том, что один из крупнейших рынков столицы будет перенесён, стало известно на днях (о планах переноса сообщалось и несколько лет назад). Хокимият города сообщил, что такое решение принято в связи с планами расширения Ташкентской кольцевой автодороги и масштабной реконструкции проходящей над ней развязки. Хокимият обещал рассказать подробности о проекте в ближайшее время.

Куда переедет рынок

В четверг появилось сообщение о том, что рынок переедет в торговый центр Food City, расположенный в 6,5 км от Куйлюка в Ташкентской области (локация). Он позиционируется как первый сельскохозяйственный кластер в стране и современная торговая площадка.

Представитель Food City в интервью «Газете.uz» сообщил, что решение о переводе рынка за черту столицы было принято после изучения международного опыта.

«Если посмотреть на международную практику, то все рынки находятся за чертой города. „Куйлюк“ — это центр распределения продуктов питания по Ташкенту. Многие маленькие ларьки покупают здесь продукты и торгуют ими в магазинах у дома. Большой поток транспорта приводит к тому, что на дороге образуются пробки», — отметил представитель компании.

Он также сказал, что приоритет при выделении мест на новом рынке получат те, кто сейчас работает на рынке «Куйлюк». Им будет предоставлена 80-процентная скидка на сумму аренды мест торговли, устанавливаемой хокимиятом столицы.

Издание Kun.uz в четверг сообщило, что магазины в новом комплексе начали предлагать в аренду с июля. Сумма составляет от 50 млн до 100 млн сумов. Представитель комплекса сообщил изданию, что это начальная цена, требуется залог в сумму более 100 млн сумов, а ежемесячная арендная плата составит 3,5 млн сумов.

Представитель Food City сообщил «Газете.uz», что для потребителей, которые живут далеко от нового рынка, планируется запуск бесплатных автобусных маршрутов, в том числе от ближайших станций метро. Сейчас прорабатываются схемы движения и определяется количество необходимых автобусов.

О чём говорится в распоряжении правительства

В распоряжении Кабмина от октября 2017 года, которое изучила «Газета.uz», говорится о выделении 55 га земель, закреплённых за фермерскими хозяйствами «Бектемир Нур агро» и «Турсунов Улугбек агро» на массиве «Ахунбабаев» для строительства предприятия по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, дехканского (продовольственного) рынка, комплекса оптовой торговли сельхозпродукцией, крупного торгового комплекса (гипермаркета), а также автомобильной стоянки и автобусной станции.

Предложение о строительстве комплекса было внесено хокимиятом Ташкентской области, Государственным налоговым комитетом и комбинатом «Ташкентвино». Целями строительства указаны «бесперебойное обеспечение населения города Ташкента сельскохозяйственной продукцией, создание удобств и оказание услуг, соответствующих современным требованиям, фермерским хозяйствам и предпринимателям, занимающимся этим видом деятельности, в быстрой и дешёвой доставке сельхозпродукции из других регионов республики, а также повышение объёма переработки, хранения и экспорта сельхозпродукции».

Открыть новый комплекс изначально планировалось в 2019 году. Заказчиком строительства был определён комбинат «Ташкентвино», главной проектной организацией — «Узагросаноатлойиха». Проект был представлен президенту.

В распоряжении говорится, что по завершении строительных работ в новый комплекс будут переведены хозяйствующие субъекты и граждане (фермерские и дехканские хозяйства), занимающиеся торговлей и оказывающие услуги на территории дехканского рынка «Куйлюк».

Информация о Food City





Информация о Food City Tashkent.

Согласно открытым данным ЕГРПО, комплексом Food City владеет компания Food City Tashkent, зарегистрированная в Уртачирчикском районе Ташкентской области 5 декабря 2017 года. Основной вид деятельности — аренда и управление нежилыми помещениями.





Информация о Procab.

Среди учредителей указаны Procab (60,7%), компания «Трастбанка» Trast Leasing (26%) и «Ташкентвино» (13,3%), руководителем является Дильшод Хабибуллаевич Самигов.

Предприятием по производству кабельно-проводниковой продукции Procab владеют Inter Alltech Limited Kompaniyasi с долей 47,8% (поиск в Google выводит на российскую группу компаний «Аллтек»), Дилмураджон Батырович Парпиев (фамилия и отчество совпадают с именем и фамилией бывшего главы ГНК Батыра Парпиева) (26,1%) и Тохир Мирахимович Шарипов (26,1%).

Дилмурад Парпиев и Тохир Шарипов в равной доли (по 50%) также владеют компаниями Inco-Construction (группа компаний Inco), Alutex, Inco Invest, Furnir и Presystem Universal.

Среди крупнейших акционеров комбината «Ташкентвино» — компания с Британских Виргинских островов Fruit Industrials S. A. (31,4%).

Недовольство продавцов

В четверг, на следующий день после появления новости о переносе рынка, в социальных сетях появились сообщения о том, что на стоянку рынка «Куйлюк» не пускают автомобили. На распространившихся видеороликах видно, как толпа людей пытается перекрыть дорогу перед рынком. Официальных комментариев по этому поводу пока не было.

В интервью Kun.uz работники рынка выразили обеспокоенность тем, что перенос рынка приведёт к потере покупателей и падению торговли, особенно в сезон, когда идёт активная продажа сельхозпродукции.

Они пожаловались на очень высокую цену аренды и маленькую площадь помещений, которой будет недостаточно для хранения продукции, а также сложности с доступом к рынку из-за отсутствия маршрутов автобусов и метро. По мнению торговцев, из-за переноса многие потеряют заработок, а цены на продукцию вырастут.

Напомним, осенью 2017 года к массиву «Куйлюк» и одноимённому рынку было начато строительство линии метро. Она была запущена в августе 2020 года. Линия, проходящая по земле параллельно Ташкентской кольцевой автодороге, преградила съезд с улицы Фаргона йули на ТКАД и обратно. Планируемая к строительству развязка, судя по эскизам, восстановит эту связь. Что появится на месте рынка «Куйлюк», пока неизвестно.