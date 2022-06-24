Хокимият Ташкента прокомментировал сообщения об изъятии территории рынка «Куйлюк» в связи с расширением расположенной рядом автомобильной развязки. Об этом написала «Газета.uz» и другие СМИ, а также блогеры.

Полное изъятие территории продуктового рынка «Куйлюк» не предусмотрено, будет изъята часть парковочной зоны перед главным входом и часть временных торговых рядов, заявили в хокимияте.

«Основное здание и большая часть рядов затронуты не будут. Согласно проекту, общая площадь изъятия составит около 10 тысяч кв. м», — говорится в сообщении.

Территория вещевого рынка «Куйлюк» также не будет изъята полностью. Изъятие затронет парковочную зону и несколько временных конструкций с компенсацией владельцам. Основной павильон останется. Общая изымаемая площадь вместе с парковочной зоной составит 6300 кв. м.

«После завершения работ парковочная зона рынков может быть расположена под опорными конструкциями моста и съездов при наличии соответствующего разрешения с учётом требований безопасности», — отметили в хокимияте.

В администрации добавили, что таблица с указанием изымаемых площадей, содержащаяся в решении хокима города от 22 июня, «отражает лишь общую информацию об объектах и не свидетельствует об их сносе».

Фото: Хокимият Ташкента.

Площади изымаются в связи со строительством съездов с Бектемирского шоссе на Ташкентскую кольцевую автодорогу и с ТКАД на Бектемирское шоссе (продолжение улицы Фаргона Йули).

«В столице продолжается активная оптимизация дорожно-транспортной инфраструктуры. Данная развязка, в том числе и её съезды, послужат разгрузке трафика на въезде в город на данном участке дороги, позволят избежать пробок и аварийных ситуаций», — сообщили в хокимияте.

Напомним, в декабре 2021 года, когда общественности стало известно о расширении развязки, хокимият Ташкента сообщил, что дехканский рынок и прилегающие к нему площади оптовой торговли будут перенесены в торговый центр Food City в 6,5 км от Куйлюка в Ташкентской области.