Хокимият Ташкента в пятницу утром сообщил о начале реконструкции на оптовом рынке сельхозпродукции «Куйлюк» и планах реконструкции других рынков.

Решение объясняется необходимостью создания удобств для продавцов и покупателей на продовольственных, дехканских и товарных рынках города, совершенствования их деятельности, а также соответствия санитарно-гигиеническим и пожарным требованиям.

На первом этапе работы по реконструкции начнутся на оптовом рынке сельскохозяйственной продукции «Куйлюк» (это не коснётся торгового центра «Куйлюк»), который является основным поставщиком продукции на все рынки столицы.

«Привозимая продукция не умещается на площади рынка, а на прилегающих территориях, в том числе вдоль реки Чирчик, осуществляется беспорядочная торговля. В сутки на территорию рынка въезжает и выезжает более 600 грузовых автомобилей, что является основной причиной пробок на дорогах и серьёзных неудобств для населения», — говорится в сообщении.

В период реконструкции предпринимателям предлагается продолжить деятельность в комплексах Food City, Tashkent Index и других.

При этом имущество предпринимателей (транспортировка, погрузка, разгрузка и т. п. ) обещают транспортировать бесплатно, их также освободят от арендной платы за магазины в торговых комплексах сроком на три месяца.

«В целях создания комфортных условий для населения на маршруте от массива „Куйлюк“ до рыночной площади налажено движение 10 бесплатных автобусов, установлена остановка, создана возможность выехать по всем направлениям города», — отметили в хокимияте.

В торговых комплексах Food City и Tashkent Index планируется трудоустроить 144 работника рынка «Куйлюк».

«Работа по приведению в порядок, перемещению или реконструкции рынков продолжится по всей нашей столице, и мы надеемся, что вскоре они станут привлекательными и благоустроенными местами для населения», — говорится в сообщении.

«Газета.uz» направила в хокимият Ташкента запрос с просьбой представить проект реконструкции рынка, указать сроки завершения работ, подрядную организацию, которая займётся реконструкцией, а также ответить на вопрос, смогут ли продавцы вернуться на рынок «Куйлюк» после завершения работ.

Планы переноса рынка

Напомним, в декабре 2021 года, когда общественности стало известно о расширении развязки у рынка «Куйлюк», хокимият Ташкента сообщил, что дехканский рынок и прилегающие к нему площади оптовой торговли будут перенесены в торговый центр Food City в 6,5 км от Куйлюка в Ташкентской области. «Газета.uz» тогда выяснила, что решение о переносе рынка было принято ещё в октябре 2017 года.

После этих сообщений произошли протесты предпринимателей против переноса рынка, пятеро из них были арестованы. Продавцы сообщили, что им раздали письма о необходимости освободить прилавки и переехать до 1 января 2022 года.

Спустя несколько дней замдиректора рынка по безопасности Кодиржон Нормирзаев отметил УзА, что администрация базара не раздавала уведомления продавцам. «Нас ещё не уведомили ни городские власти, ни администрация рынка», — сказал он.

Хоким Бектемирского района Тапил Махамадзияев подтвердил, что оптовый рынок продовольствия поэтапно переедет в Food City. «Вместо того, чтобы продавать на асфальте на „Куйлюке“, лучше продавать там», — сказал он.

В июне 2022 года бывший хоким города Джахонгир Артыкходжаев в связи с расширением Ташкентской кольцевой дороги своим решением разрешил изъять для государственных и общественных нужд земельные участки, на которых находятся объекты дехканского рынка «Куйлюк» и универсального торгового центра «Куйлюк», который принадлежит компании Triumvirat-Qurilish.

Хокимият заявил, что рынок «Куйлюк», чья территория изымается для нужд города, сносить не будут. Для строительства развязки будет отведена часть парковки и временных рядов.