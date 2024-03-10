Узбекистан существенно улучшил позиции в индексе «Женщины, бизнес и закон» Всемирного банка. Страна провела четыре правовые реформы, улучшившие положение женщин: криминализация бытового насилия, норма о равной оплате труда, снятие ограничений для женщин на работу в некоторых отраслях.

Единовременное пособие при рождении ребёнка теперь будет выдаваться женщинам только за первого ребёнка. За второго предоставят пособие, если мать включена в Единый реестр соцзащиты. За третьего и других детей «суюнчи» теперь не предусмотрено.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) будет создан при хокимияте Ташкента. Он займётся установкой свыше 2000 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, созданием платных парковок, зарядной инфраструктуры для электромобилей и единого рекламного пространства транспортного комплекса.

Кадр видео хокимията Ташкента.

В Ташкенте намерены в ближайшее время внедрить экологические стикеры для автомобилей. Регистрационно-экзаменационный отдел УБДД в махалле Файзабад Мирабадского района столицы преобразован в диагностический центр, где автомобили при техосмотре будут проходить экологическую проверку. В будущем город планируется разделить на экологические зоны, въезд в который будет ограничиваться в зависимости от стикера.

В Узбекистане 70% школ не подключены к системе канализации, 29,5% не имеют водоснабжения, в 35,8% школ нет столовой или буфета, в 5% — библиотеки, в 21% — спортивного зала, следует из анализа ИМРИ. Эксперты перечислили и другие факторы, негативно влияющие на качество образования.

Фото: УзА.

Хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров подписал решение о передаче участка «Молодёжного озера» в Фергане частной компании для строительства многоэтажного дома, гостиницы, ресторана и торгового комплекса. После общественного резонанса он отменил своё решение.

В Ташкент из США депортированы ещё 74 гражданина Узбекистана. В декабре было депортировано 119 узбекистанцев. В посольстве США предостерегли узбекистанцев от нелегальной миграции в Америку. «Настоятельно рекомендуем не поддаваться обману контрабандистов, которые рассматривают людей как товар, и использовать безопасные и проверенные пути для поездок и работы», — призвала дипмиссия.

Худжум: Как женщины Узбекистана отказывались от паранджи. Для узбекских женщин 1920-х годов 8 марта был символом борьбы за равноправие. В этот день в 1927 году они публично снимали паранджу. Корреспондент «Газеты.uz» Жахонгир Азимов исследовал, как власть агитировала женщин «раскрепощаться», какими были их истинные мотивы и как общество противилось этому.

Узбекистан участвует в первой Биеннале дизайна Design Doha в столице Катара. Главная тема мероприятия — сочетание традиций и инноваций в дизайне. Корреспондент «Газеты.uz» Виктория Абдурахимова рассказывает о главных выставках, среди которых — Crafting Uzbekistan: Tradition in Threads, представленная Узбекистаном.

Шахматист Нодирбек Абдусатторов досрочно победил на супертурнире в Праге и занял 4-е место среди сильнейших шахматистов мира в онлайн-рейтинге. Тренер по шахматам Георгий Шванов рассказывает об этом успехе и возможностях, которые он открывает.





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Как правильно питаться во время Рамазана? Неправильное питание или переедание во время поста могут навредить организму. Всемирная организация здравоохранения разработала рекомендации, которые позволят поститься без ущерба для здоровья. «Газета.uz» напоминает советы ВОЗ.

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